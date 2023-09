Kamarátstvo Sulíka s Drobom nie je žiadnym tajomstvom. Preto asi neprekvapuje, že k volebnej urne prišli spoločne. „My to už máme za sebou a vy?,“ spýtal sa Sulík po odvolení na sociálnej sieti. Onedlho po lídrovi SaS to absolvoval aj exminister školstva Branislav Gröhling. Pôsobil pri tom uvoľnene a optimisticky naladený. Aj on ale vyzval občanov, aby išli k urnám: „Odvolené. Nezabudnite ísť aj Vy a dúfam, že budete spokojní so svojou voľbou!“

Energiou nabitá a vysmiata Bittó Cigániková odvolila taktiež medzi prvými. Aj z nej vyžarovala nádej a optimizmus. „Je to tam,“ povedala po vhodení hlasovacieho lístka do urny. Najtrefnejšia ale bola Bittó Cigánikovej kamarátka a Sulíkova hovorkyňa Matejková, ktorá sa v ranných hodinách rozpísala na sociálnej sieti. Slová plné úprimnosti a faktov ale v tomto čase stále nemôžeme zverejňovať kvôli pretrvávajúcemu moratóriu. Celé to zároveň zhrnula do jednej fotky, ktorú nájdete v galérii.

SaS dnes ale nerieši len voľby. S najväčšou pravdepodobnosťou im nejaký hacker napadol stránku. „Ktosi nám takto na sviatok demokracie útokmi zhadzuje web a vy nám píšete, že by ste si chceli prečítať našu kandidátku,“ napísala SaS na sociálnej sieti. Viac sa o priebehu volieb dočítate tu.

V galérii nájdete snímky z volebných miestností.