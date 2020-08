Odluka cirkvi od štátu sa skloňuje rovnako často a pravidelne ako interrupcie či zákaz predaja v nedeľu. Po tom, čo kultúrno-etické otázky otvorila vládna OĽaNO ,sa do popredia rozhodol vstúpiť aj ich koaličný partner strana SaS. Odpálili týmto sulíkovci bombu?

Mediálne hromobitie rozpútala tlačová správa, ktorou strana ministra hospodárstva Richarda Sulíka naznačila, že o odluke cirkvi od štátu je nevyhnutné začať diskutovať. „Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje opätovné otvorenie celospoločenskej debaty o odluke cirkvi od štátu za veľmi dôležité," uviedlo tlačové oddelenie strany SaS, ktoré sa vo svojom oficálnom vyhlásení oprelo o niekoľko faktov.

„Koronakríza ukázala jednoznačnú nevyhnutnosť šetrenia verejných financií. Jedným z možných zdrojov šetrenia môže byť aj konečné vyrovnanie sa s financovaním cirkví, ktoré štát podporuje v objeme takmer 52 miliónov eur ročne. Uznávame význam náboženstva a cirkví v morálno-etických otázkach, ako aj v oblastiach týkajúcich sa rôznych verejnoprospešných aktivít. Súčasne je namieste začať celospočenskú debatu, či by sa tieto peniaze nedali využiť lepšie. Nehovoríme však o zrušení finančnej podpory pre sakrálne pamiatky, ktoré sú dôležitou súčasťou kultúrneho dedičstva,“vysvetľuje poslanec NR SR za SaS Miroslav Žiak.

Riešením odluky cirkvi od štátu by bolo financovanie cirkví prostredníctvom dobrovoľných príspevkov občanov. „Za najvhodnejší model financovania cirkví považujeme asignačný model v prospech registrovanej cirkvi z dane z príjmov občanov. Ten umožňuje slobodu rozhodovať, koho chce daňovník svojimi daňami podporiť. Na druhej strane to znamená slobodu aj pre tých daňovníkov, ktorí aktivity cirkvi nevyužívajú či odmietajú. Tento model by vychádzal priamo z Ústavy, ktorá definuje Slovensko ako nábožensky neutrálny štát,“ uzavrel Miroslav Žiak. Ako sa dalo očakávať, reakcie na seba nenechali dlho čakať. Je zrejmé, že po preberaní zákazu nedeľného predaja, interrupciách, registrovaných parnerstvách a ďalších hodnotových témach, narazí kosa na kameň aj v tomto prípade.

Na snímke uprostred podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard Sulík spolu s koaličnými poslancami počas tlačovej konferencie k schváleniu zákona o zlepšení podnikateľského prostredia počas rokovania 9. schôdze NR SR 9. júla 2020 v Bratislave. FOTO TASR - Jakub Kotian Zdroj: Jakub Kotian

Konštruktívna reakcia ministerstva kultúry?

Hoci by to mnohých mohlo prekvapiť, cirkev je v kompetencii ministerstva kultúry, ktoré vedie zástupkyňa OĽaNO Natália Milanová. Ministerstvo na informáciu o možnej odluke reagovalo nasledovne: „Až keď budú doriešené otázky reštitúcií a všetkých finančných nárokov cirkví, bude možné pracovať s finálnym návrhom na odluku cirkví od štátu," uviedlo v stanovisku, ktoré je reakciou na výzvu poslanca Národnej rady SR za SaS Miroslava Žiaka. Hovorkyňa rezortu Zuzana Viciaňová zároveň upozornila, že to nebude jednoduchý proces. „Finálna odluka nie je možná počas platnosti Vatikánskej zmluvy," pripomenula.

Na snímke ministerka kultúry SR Natália Milanová a riaditeľ Fondu na podporu umenia Jozef Kovalčik počas tlačovej konferencie na tému Mimoriadna pomoc nezávislej kultúre. Bratislava, 15. augusta 2020 FOTO TASR - Michal Svítok Zdroj: Michal Svítok

Drsnú reakciu premiéra nájdete na ďalšej strane