"Smer aj takýmto spôsobom úplne priamo a vedome zastrašuje, čím sa zároveň snaží ovplyvňovať verejnú mienku, ktorá je už aj tak extrémne radikalizovaná," povedal poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa (SaS).

Na snímke poslankyňa NR SR Mária Kolíková, poslanec NRSR a predseda strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík a poslanec NRSR Branislav Gröhling (všetci SaS) počas tlačovej konferencie po rokovaní predsedu vlády s predstaviteľmi OĽaNO, SaS, Sme rodina a Za ľudí 18. januára 2023 v Bratislave. Zdroj: Jakub Kotian

Najnovšie to podľa jeho slov vyústilo až do troch podaných trestných oznámení, čím sa snaží zastrašovať do takej miery, aby mali obavy z otvorenej a jasnej kritiky politikov a najmä tých, ktorí tlačia extrémizmus a radikalizmus v rámci svojej predvolebnej kampane do popredia.

"Oháňajú sa právom na iný názor, a pritom chcú stíhať za iný názor novinárov a komentátorov. Trestné podania Smeru voči Mariánovi Leškovi, Tomášovi Hudákovi a Michalovi Havranovi ostro odmietame," uviedol predseda PS Michal Šimečka. Takéto praktiky nemajú v normálnej európskej demokracii podľa jeho slov čo robiť.

Na snímke uprostred predseda strany Progresívne Slovensko a podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka spolu s tímom počas tlačovej konferencie k parlamentným voľbám v Bratislave v stredu 1. februára 2023. Zdroj: Jaroslav Novák

Strana Smer-SD podala na Generálnej prokuratúre SR trestné oznámenia na komentátorov Mariána Leška, Michala Havrana a Tomáša Hudáka. Ich výroky na adresu strany považujú za krivé obvinenia.

Prečítajte si tiež: