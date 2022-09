Poslanci zo Sme rodina predložili návrh na zmenu Ústavy SR, aby sa mohlo skrátiť volebné obdobie NR SR ústavným zákonom alebo referendom. Opozičný Smer-SD chce, aby sa o novele rokovalo ako o prvom bode programu. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) už avizoval, že bod zaradí do úvodu schôdze.

SaS mala požadovať, aby sa na začiatok zaradili aj niektoré jej body. Ide o návrh týkajúci sa postavenia právneho štátu a transparentnosti prokuratúry, ako aj legislatívu týkajúcu sa humanizácie väzenstva, ale aj jej balík zákonov reagujúcich na infláciu a energetickú krízu. Líder OĽANO a minister financií Igor Matovič naznačil, že časť SaS by takto chcela vydierať koalíciu.

Poslanci Národnej rady (NR) SR neschválili procedurálny návrh predsedníčky klubu SaS Anny Zemanovej, aby sa niektoré body z dielne SaS prerokovali v úvode schôdze. Plénum odmietlo aj procedurálny návrh Richarda Takáča (Smer-SD), neuspel s návrhom, aby sa na schôdzi hovorilo aj o návrhu opatrení v súvislosti s nárastom cien potravín. Naopak, s procedurálnym návrhom uspel nezaradený poslanec Štefan Kuffa. Navrhol do programu doplniť bod, ktorým by parlament zaviazal vládu, aby do konca septembra preložila strategický plán na tlmenie dôsledkov nárastu cien energií pre domácnosti, zraniteľné skupiny a tiež podnikateľskú sféru a sociálne služby.

Poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS sa necítia viazaní žiadnymi dohodami. Pri jednotlivých bodoch programu sa zariadia podľa toho, či sú v súlade s programom strany a prospešné pre krajinu. Avizoval to predseda strany Richard Sulík na utorkovej tlačovej konferencii. Na brífingu liberálov pútala pozornosť šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (38), ktorá sa aj napriek chladnému septembru objavila v sexi červených minišatách s objemnými rukávmi.

"Mali sme snahu sa dohodnúť, naša snaha bola prekrútená Igorom Matovičom (OĽANO), ktorý na jednaní ani nebol," doplnil Sulík s tým, že ešte na piatkovom (16. 9.) stretnutí dali návrhy koalícii. Vyzvali tiež na predloženie bodov, na ktorých jej záleží, s tým, že následne sa SaS rozhodne. Odmieta, že by SaS dala ultimátum na ďalší postup až po schválení svojich bodov. "Neevidujeme žiadne dohody, pri každom bode budeme hlasovať podľa toho, čo je v súlade s programom SaS," dodal.

Podľa Sulíkových slov sa v programe schôdze nájdu body, ktoré by podporili, ale aj mnoho takých, pri ktorých sa "chytajú za hlavu". Ozrejmil, že pri viacerých bodoch by boli ochotní ustúpiť a podporiť ich, ak zas koalícia podporí niektoré ich zmeny. Líder SaS tiež poznamenal, že pri procedurálnych návrhoch a zmene programu schôdze sa ukázalo, že ich bývalí koaliční partneri nemajú až taký veľký záujem na dohode s SaS. Aj preto podľa jeho slov nahlasovali liberáli za program schôdze.

Sulík poukázal i na to, že predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zaradil do úvodu rokovania návrh na zmenu ústavy v súvislosti s predčasnými voľbami. Pripomenul, že to bola požiadavka opozičného Smeru-SD. "Berieme to na vedomie, podľa toho sa zariadime," podotkol líder SaS. Na tlačovom brífingu sa exministerka spravodlivosti Mária Kolíková vyjadrila aj k téme referenda.