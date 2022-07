Keď pred mnohými rokmi stáli Matovič so Sulíkom bok po boku na protestoch proti vláde Roberta Fica, nikto by asi nečakal, že pravdepodobne najväčším problémom vlády OĽaNO a SaS bude spor medzi lídrami týchto strán. Odborníci hovoria dokonca o animozite, ktorá len tak nevyprchá. „Situácia je vážna. Zvolávam mimoriadnu rozšírenú republikovú radu strany a rozhodneme o budúcnosti,“ povedal Sulík po poslednom Matovičovom slovnom útoku.

A práve Matovič má byť dnes hlavným bodom rokovania SaS! Podľa uniknutých informácií sa totiž väčšina saskárov zhoduje na tom, že šéf OĽaNO musí odísť z vlády, inak SaS opustí koalíciu! Minister obrany za OĽaNO Jaroslav Naď sa na sociálnej sieti vyjadril k situácii pomerne rázne: „Položiť túto vládu a dokonca špekulovať o predčasných voľbách by bolo špeciálne v tomto období mimoriadne nebezpečné.“ Poslanci OĽaNO sa po prípadnom rozpade koalície obávajú návratu Roberta Fica k moci.

Hnutie už dokonca oficiálnou cestou liberálom oznámilo, že nebude súhlasiť s požiadavkou SaS, aby Matovič odišiel z vlády. Vyplýva to z listu, ktoré OĽaNO adresovalo predstaviteľom SaS po svojom predsedníctve. Hnutie zároveň žiada Sulíkovcov, aby sa vrátili k rokovaciemu stolu. To ale pravdepodobne nebude také jednoduché, keďže sa už o to párkrát pokúsili a vždy to malo rovnaký efekt.

Správu budeme aktualizovať.

TVRDÝ ODKAZ, ktorý poslalo OĽaNO SULÍKOVI, si môžete pozrieť v našej GALÉRII.

Prečítajte si tiež: