Vstupenky na rizikové športové podujatia sa budú predávať len na meno a priezvisko, pričom organizátor bude povinný umožniť vstup na podujatie až po overení totožnosti diváka so vstupenkou!

Vyplýva to z novely zákona o organizovaní verejných športových podujatí, ktorú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Doteraz platila povinnosť predávať vstupenky na meno a priezvisko na rizikové podujatie len pre fanúšikov hostí, po novom to má byť pre všetkých návštevníkov rizikového podujatia. "Jeho organizátor bude povinný viesť a uchovávať najmenej 30 dní odo dňa skončenia podujatia zoznam divákov, ktorým boli vstupenky vystavené na meno a priezvisko diváka a rovnako v prípade potreby ich má bezodkladne poskytnúť polícii,“ informujú predkladatelia.

Novela zavádza presun agendy informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach, identifikujúceho napríklad tých, ktorí sa dopustili výtržnosti na štadiónoch. Po novom už tento systém nebude v gescii Slovenského futbalového zväzu a Slovenského zväzu ľadového hokeja, ale Ministerstva vnútra (MV) SR.

Ďalšie zmeny, ktoré novela zavádza, sa týkajú aj rozšírenia osôb, ktorých účasť sa vyžaduje na porade organizátora rizikového podujatia. Po novom sa na nej majú zúčastniť aj zástupcovia fanúšikov domáceho i hosťujúceho tímu. Organizátor rizikového podujatia musí takisto poskytnúť priestory v športovom zariadení pre nasadenie síl a prostriedkov príslušníkov Policajného zboru a na bezprostredné vykonanie služobného zákroku, ak je narušený verejný poriadok, ochrana života, zdravia alebo majetku.

"Návrh zákona bol vypracovaný na základe návrhov pracovnej skupiny, ktorej členmi boli aj zástupcovia Prezídia Policajného zboru a zástupcovia národných športových zväzov, zaoberajúci sa problematikou diváckeho násilia. Do návrhu zákona sú zapracované aj podnety oddelenia diváckeho násilia," dodal rezort školstva. Navrhovaná účinnosť novely je od mája 2022.

