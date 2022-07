Ak by sa voľby konali v júli, vyhrali by ich strany HLAS-SD, SaS, a SMER-SD. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre TV Joj.

Strana SaS vo volebných prefenciách už predbehla opozičnú stranu SMER-SD o jedno percento! Ak by sa v najbližšej dobe konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) strana Richarda Sulíka by získala 14,7 % hlasov a opozičná strana Róberta Fica len veľmi tesne 14,6 %. Prellegriniho HLAS-SD však ešte stále vedie s 20,0 %. Slováci by podľa prieskumu volili aj Progresínve SLovensko s 9,8 %. Za ním sa ešte stále drží aj strana OĽANO s 9,2 %.

Prieskum nám tiež ukázal, že najviac preferovanú stranu HLAS-SD by volilo 17 % mužov a 23 % žien. Naopak stranu Sloboda a solidarita by si vybralo 18 % dopytovaných mužov a 11 % žien. Pri strane SMER-SD je to vyrovnané a volilo by ju 15 % mužov aj žien. Progresívne Slovensko má preferencie tak isto vyrovnané a zvolilo by si ho 10 % žien aj mužov. Stranu OĽANO viac preferujú muži s 10 % a zo žien by si túto stranu zvolilo 9 % z dopytovaných.



Z prieskumu vyplýva aj to, že 17, 3 % dopytovaných by sa vo voľách nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu by volili. Až 16, 2 % z opýtaných by voliť nešlo vôbec a 1,4 % respondentov na otázku odmietlo odpovedať.