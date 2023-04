SaS sa obracia na Čaputovú pre ZÁKAZ spaľovacích motorov: Envirorezort mal HRUBO porušiť zákon!

Strana SaS sa listom obrátila na prezidentku Zuzanu Čaputovú v súvislosti so zákazom registrácie nových áut so spaľovacím motorom od roku 2035. Hlava štátu by sa mala zaoberať "hrubým porušením ústavného zákona a svojvoľným konaním" ministerstva životného prostredia na čele s Jánom Budajom. To pri zákaze spaľovacích motorov nerešpektovalo stanovisko parlamentného výboru pre európske záležitosti a so zákazom súhlasilo. TASR o tom informoval hovorca SaS Ondej Šprlák s tým, že strana je proti zákazu spaľovacích motorov.