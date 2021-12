Smútiaca rodina dala včera posledné zbohom Márii Urbanovej († 62). Okrem najbližších za ňou smúti aj jej "politická rodina" zo strany Sloboda a Solidarita. Dojímavé slová do neba napísal aj štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus: „Stále nemôžem uveriť tomu, že sme ti dali posledné zbohom.“

Štátny tajomník vo svojom statuse opisuje, ako vedela Urbanová liberálov vždy pozitívne naladiť: „Vždy si bola usmiata a aj v čase, keď sme my už nevládali, ty si bola plná sily a optimizmu, že všetko dobre dopadne.“ Klus nikdy nezabudne ani na to, ako mu zosnulá verila a bola mu vždy ochotná pomôcť. „Odišla si do nebíčka príliš skoro. V čase, keď sú iní často na vrchole - a ja som úprimne veril, že ten náš spoločný ešte len príde. Stále si to myslím a úprimne dúfam, že na nás tam hore raz budeš hrdá a tvoj odkaz z júnového kongresu do bodky naplníme,“ odkázal Klus Urbanovej do neba s tým, že poznať ju tucet rokov bolo pre neho veľkou cťou a potešením.

Okrem Klusa poslali Urbanovej dojímavé slová aj šéf SaS Richard Sulík, hovorkyňa ministerstva hospodárstva Katarína Matejková, poslankyňa liberálov a ich líderka pre pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová, ale aj člen republikovej rady SaS a predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.