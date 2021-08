Koaličné hnutie OĽaNO a strana SaS sa rozhodli naozaj zaujímavo komentovať „návštevu“ Roberta Fica na pojednávaní s Dušanom Kováčikom v Pezinku. Jedni sa inšpirovali slávnym českým filmom, druhí hovoria o tréningu do budúcnosti.

Proces s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom je politickou fraškou. Myslí si to predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico, ktorý prišiel na štvrtkové pojednávanie ako súčasť verejnosti. Spochybňuje dôvod neprítomnosti svedka Mateja Zemana na pojednávaní, ktorý mal ujsť vďaka prerušeniu policajného zásahu. Trvá na tom, že trestné konania sú manipulované, svedčí o tom podľa neho výpoveď svedka Csabu Dömötöra.

„Výpoveď Dömötöra jasne preukázala manipulácie s trestnými konaniami, je to výsmech. Je to jednoducho fraška, celé toto pojednávanie a táto trestná vec voči Dušanovi Kováčikovi,“ konštatoval Fico, ktorý hovorí, že sa preukázal kontakt vyšetrovateľov s ľuďmi manipulujúcimi výpovede.

Ostré reakcie na seba nedali dlho čakať!

Koaličné hnutie OĽaNO na svojej sociálnej sieti píše, že Fico bol opäť arogantný a dokonca urážal aj novinárov. K fotke pridali aj sarkastický komentár, či si na pojednávaní prišiel „potrénovať“ svoju možnú blízku budúcnosť. O Kováčikovi hovorí ako o veľmi „špeciálnom“ prokurátorovi, ktorý dokonca spolupracoval aj so zločineckou skupinou a prijímal úplatky. „Zlé jazyky hovorili, že Robert Fico si to prišiel na súd dopredu vyskúšať, iní to zase prirovnávali k scéne z mafiánskeho filmu Krstný otec. Len čas ukáže, kto mal pravdu,“ napísalo hnutie na sociálnu sieť.

Kým OĽaNO vo svojej kritike hovorí o faktoch, strana SaS zvolila naozaj netradičný spôsob komentovania udalosti. Pozrite na komentár strany SaS, ktorá sa inšpirovala českým filmom. Uhádnete ktorým?

