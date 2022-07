Rozpad koalície nebol ešte nikdy tak blízko. Aj keď sa to pri všetkých sporoch medzi vládnymi stranami zdá ťažko uveriteľné, až teraz sa jeden z partnerov rozhodol pre mimoriadnu republikovú radu, aby prehodnotil svoje zotrvanie v koalícii. SaS sa tak rozhodla po ďalších slovných útokoch na jej adresu od ministra financií Igora Matoviča (49).

Prešiel iba jeden rok a pár mesiacov a Slovensko zažíva déjà vu. Vtedajšie roztržky v koalícii a najmä neutíchajúce spory medzi Matovičom a šéfom SaS Richardom Sulíkom (54) vyústili do demisií až 6 ministrov. Napokon abdikoval sám Matovič, ktorého v premiérskom kresle nahradil Eduard Heger (46). Predseda OĽaNO sa stal namiesto Hegera ministrom financií a všetci ostatní šéfovia rezortov s výnimkou exministra zdravotníctva Marka Krajčího (48) sa vrátili späť na svoje miesta.

Pokoj v koalícii však vydržal len rok. „Situácia je vážna. Zvolávam mimoriadnu rozšírenú republikovú radu strany a rozhodneme o budúcnosti,“ zaznelo pred pár dňami z úst Sulíka, ktorý takto reagoval na ďalšie neutíchajúce Matovičove slovné útoky. Heger pritom iba pár hodín predtým povedal, že Matovičovi dohovorí, aby už SaS neatakoval. „Mne zatiaľ premiér nepovedal, že nemám útočiť,“ povedal Matovič po tom, keď SaS po jeho slovných útokoch oznámila opätovný bojkot koaličnej rady a zvolanie mimoriadnej republikovej rady strany.

Všetko alebo nič! Aj keď sa pred dnešnou republikovou radou liberáli oficiálne nechcú vyjadrovať, podľa uniknutých informácií sa najviac členov republikovej rady SaS prikláňa k tomu, že Matovič musí odísť z vlády. Ak tak neurobí do konca augusta, SaS opustí koalíciu! „Potrebujeme nového ministra financií,“ povedal poslanec SaS Marián Viskupič (44). Jeho kolegyňa z poslaneckého klubu SaS Janka Bittó Cigániková (38) zašla ešte ďalej: „Matovič nie je problémom iba koalície, ale celej spoločnosti.“ Šéf OĽaNO však už vyhlásil, že sa nikam nechystá: „Ja som svoju demisiu pred rokom prijal. Niekto iný niečo sľúbil a nedodržal.“

Dnes v poobedňajších hodinách by mala republiková rada SaS rozhodnúť, ako ďalej. Možností je niekoľko. Prvou je odchod z koalície, čo podľa politológa Tomáša Koziaka liberáli neurobia: „Boli by druhýkrát obvinení z pádu vlády a návratu Fica, Pellegriniho a nebodaj fašistov.“ Odborník nevidí pravdepodobnú ani možnosť, že ak dá SaS Matovičovi ultimátum na odchod, tak im bude vyhovené: „To OĽaNO neprijme. Za koaličnú krízu nemôže len Matovič a OĽaNO. Aj keď ataky zo strany ministra financií boli často za hranicou dôstojnosti, na konflikt treba dvoch. Ak to položí SaS takto a nedá nejaký protinávrh, príde k rozpadu vlády.“

S protinávrhom však môže prísť aj OĽaNO a žiadať Sulíkov odchod z vlády.



