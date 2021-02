Ján Šanta je známy ako nekompromisný prokurátor, ktorý dostal do väzby podnikateľa Mariana Kočnera. O tom, čo sa dialo v posledných rokoch v slovenskej prokuratúre, ale aj o neúspešnej kandidatúre na špeciálneho prokurátora, v ktorej nakoniec zvíťazil Daniel Lipšic, prehovoril exkluzívne pre Plus JEDEN DEŇ.

Začnem mimo profesných otázok. Boli ste pozitívne testovaný na koronavírus, aký malo u vás ochorenie priebeh?

Bezpríznakový. Otestovať som sa nechal len kvôli ceste do Pezinka, ktorý bol v červenom okrese a na moje prekvapenie bol test pozitívny. Ani predtým, ani potom som však nepociťoval tie najmenšie príznaky.

Ako ste trávili čas v karanténe?

Doma s manželkou, no tých 10 dní som trávil predovšetkým pracovne. Doma som mal dva spisy a napísal som dve stredne veľké obžaloby.

Bežní Slováci vás poznajú najmä z kauzy televíznych zmeniek. Prekvapila vás v súvislosti s Kočnerom „chobotnica" korupčnej siete? Jeho prepojenie na sudcov, políciu či vysokých štátnych úradníkov? Vnímali ste aj predtým, že na Slovensku niečo podobné existuje?

Prekvapený som bol. Skutočne ma prekvapilo, kam až tento z môjho pohľadu bezvýznamný človek dokázal rozprestrieť svoje „chápadlá".

Ako prokurátor ste stáli proti silným, často aj nebezpečným hráčom. Dostali ste sa niekedy do situácie, keď ste mali strach o seba či rodinu?

Nie. Myslím, že ak človek hrá férovo, tak ako to robím ja - to znamená, že to nikdy nie je osobné a vždy vychádzam z dôkazov či argumentov, tak je to jeden z veľmi účinných prostriedkov, ako zabrániť podobným vplyvom. Áno, sú aj extrémne situácie, ale to sú skôr výnimky potvrdzujúce pravidlo. Mne sa nikdy nič podobné nestalo.

Na snímke prokurátor Ján Šanta Zdroj: Jaroslav Novák

Vzhľadom na fakt, že ako prokurátor ste pôsobili už v 90. rokoch, ktoré boli mimoriadne násilné, je to prekvapivá odpoveď.

V tých rokoch sa naozaj ľudia strieľali v podstate aj na ulici a násilnosti, vydierania či únosy boli početné. Paradoxne tu však úplatkárstvo v súdnych kruhoch nefungovalo tak ako v súčasnosti. Mafia si spory nechodila riešiť na súdy. Vyriešili si ich veľmi radikálne medzi sebou.

Druhá vec je, že, žiaľ, právne normy boli nastavené v prospech sivej ekonomiky, a tak ani nebolo treba nikoho uplácať. Vtedajšie právne normy v niektorých prípadoch totiž takmer hovorili, že krádež je legálna.

A čo pokusy o úplatky? Stretli ste sa s nimi?

Nie a myslím, že sa takto nestalo práve vďaka mojej povesti. Popravde, ja vôbec nerozumiem skorumpovaným prokurátorom či sudcom. Načo je to komu dobré? My prokurátori máme naozaj dobré platy, solídne sociálne zabezpečenie a kedysi sme mali aj dobrú povesť. To naozaj ľuďom tak veľmi chýba tých pár tisícok na prilepšenie? Treba byť skromný, čestný a vážiť si to, čo nám spoločnosť zverila do rúk. Nie túžiť po niečom, čo človek aj tak nevyužije.

