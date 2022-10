Okresný sudca Marek Filo, ktorý rozhodol niekoľko dní po tragickej nehode na Zochovej ulici o nevzatí Dušana Dědečka do väzby, musí chodiť s policajnou ochranou!

Bratislavský krajský sudca Peter Šamko na webovej stránke Právne listy objasnil, že verejný lynč voči svojmu kolegovi odsudzuje. Zároveň upozornil verejnosť, že "sudca tu nie je nato, aby si niektorí členovia spoločnosti na ňom vybíjali svoju frustráciu".

"Považujem za absolútne neprijateľné, aby bol sudca vystavený verejnému pranierovaniu (vyhrážaniu) a to len z toho dôvodu, že nerozhodol podľa predstáv politikov, časti médií, či konkrétnych jednotlivcov. Úlohou sudcu pri rozhodovaní (a to aj pri rozhodovaní návrhu na vzatie do väzby) nesmie byť snaha zapáčiť sa médiám, politikom, či verejnej mienke, ale sudca musí rozhodovať podľa zákona, svojho vlastného presvedčenia a svoje rozhodnutie musí náležitým spôsobom odôvodniť," uviedol Šamko.

Nenávisti často čelia aj SUDCOVIA!

Šamko zároveň dodal, že s takýmto rozhodnutím sudcu možno potom nesúhlasne polemizovať, avšak "v žiadnom prípade nemožno tolerovať, aby sa nesúhlas verejnej mienky s rozhodnutím sudcu zosobňoval v osobe sudcu, a aby sudca za riadny výkon svojho povolania čelil vyhrážkam, urážkam, či vylepovaním fotografie jeho tváre na mieste dopravnej nehody".

Politici aj niektoré médiá, ktoré dnes odsudzujú všetky druhy nenávisti, by si podľa Petra Šamka mali uvedomiť, že nenávisti často čelia aj sudcovia za svoju rozhodovaciu činnosť a práve verejný sektor je až príliš často otvorený, tolerantný k pranierovaniu sudcu za jeho rozhodovanie.

"Skutočne je normálne, aby sudcovia museli chodiť s policajnou ochrankou len preto, že niekoho nezoberú do väzby?" dodal Šamko.

Obvineného Dušana Dědečka z tragickej dopravnej nehody v centre Bratislavy s piatimi obeťami vzali v piatok (14.10.) do väzby. Rozhodol o tom Krajský súd v Bratislave, keď čiastočne vyhovel sťažnosti prokurátora proti minulotýždňovému rozhodnutiu Okresného súdu Bratislava I.

