Opozičný poslanec Peter Žiga (48) sa taktiež zúčastnil na sobotňajšom pracovnom sneme strany Hlas-SD. Aj po ňom síce ostal členom predsedníctva strany, no pri pohľade na fotografie, ktoré sa nám podarilo urobiť musí byť každému jasné, že sa na podujatí príliš príjemne necítil.

Včerajší snem Hlasu-SD v Nitre so sebou priniesol viacero prekvapení. Jedným z nich bolo angažovanie bývalého člena SNS Dušana Tittela do svojich radov. Ďalším zaujímavým momentom bolo, keď sa v sále objavil aj Peter Žiga, ktorý bol spoločne s ďalšími desiatimi býalými členmi strany Smer-SD prvými významnými osobnosťami, ktorí tvorili základňu Hlasu pri jeho vzniku. Žiga sa však už niekoľko mesiacov drží poriadne v úzadí, mediálne nikde nevystupuje a prakticky chodí len na zasadnutia parlamentu a najmä jeho hlasovania.

Mimoparlamentná strana Hlas-SD si na sobotňajšom sneme 26. júna 2021 v Nitre volí ďalšieho z podpredsedov, štyroch členov predsedníctva a prijme základné programové tézy. Na sneme sa zišlo 400 delegátov z celého Slovenska. Ide o prvý riadny snem strany od jej vzniku. Na snímke predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini. FOTO TASR - Henrich Mišovič Zdroj: Henrich Mišoviè

Dôvod je celkom jednoduchý, opozičný poslanec je totiž obvinený od decembra z podplácania. Napriek tomu má však stále podporu svojho straníckeho šéfa Petra Pellegriniho. „Petra Žigu sme ponechali členom predsedníctva, pretože si nemyslíme, že niečo zlé spáchal,“ povedal líder Hlasu. Zároveň dodal, že chce počkať na záver vyšetrovania a konať bude len v prípade, že by bol Žiga odsúdený.

Napriek tejto vyslovenej podpore to na sneme vyzeralo pomerne zvláštne. Po väčšinu času totiž Peter Žiga sedel sám, prípadne sa šiel sám aj prejsť. Otázne je, či sa spoločnosti kolegov stránil sám poslanec, alebo to bol signál zo strany kolegov voči Žigovi. Ako to skutočne je, vedia už len samotní aktéri a účastníci snemu Hlasu.

