Líder Smeru Robert Fico počas svojho prejavu v nedeľu vulgárne zaútočil na svojich politických oponentov. „Čím je človek väčšia prostitútka, čím je väčšia k...a, tým je to väčšia celebrita," rozohnil sa líder opozičnej strany. Prezidentku Zuzanu Čaputovú označil za „americkú paničku".

Ešte drsnejšie slová však zazneli od ľudí v momente, keď dav z pódia agresívne burcoval poslanec Ľuboš Blaha. „Štátna moc mi zakázala to povedať takto nahlas, nemôžem povedať pravdu o prezidentke Čaputovej. Prosím vás, povedzte to za mňa, je to americká..." kričal Blaha a od davu si vychutnával odpoveď: „Kur*a!"

Vulgárne útoky voči prezidentke vzbúrili vlnu kritiky spomedzi slovenskými politikmi. Na sociálnych sieťach pribúdajú statusy, v ktorých na adresu lídrov Smeru kritikou nešetria ani tie najslušnejšie.

Minister obrany Jaroslav Naď lídrov Smer-SD označil za "najhlbšiu žumpu spoločnosti" a "úplné dno" Zdroj: Facebook/Jaroslav Naď

