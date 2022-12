Vyzerala ako dievčatko! Bývalá ministerka vnútra a súčasná nezaradená poslankyňa parlamentu Denisa Saková (46) znovu ohúrila. Tentoraz to však nebolo jej názormi. Do nedeľňajšej diskusnej relácie Na telo si totiž do spoločnosti ministra obrany zvolila výrazne žiarivý outfit, ktorý okamžite zaujal.

Opozičná poslankyňa si obliekla výrazne ružovú blúzku, ktorú skombinovala s čiernou minisukňou a čiernymi lodičkami. Pre Plus JEDEN DEŇ prezradila, že do relácie vždy volí oblečenia, v ktorých sa cíti pohodlne. „Ružový outfit patrí do môjho pracovného šatníka, rovnako ako čierne, biele a červené farby,” priblížila dôvody výberu.

Zaujímalo nás aj to, ako sa k spomínanému outfitu dostala. „Mám kamarátku, ktorá už dvadsať rokov šije rôzne oblečenie a šaty. Snažíme sa robiť nadčasové veci, aby som ich veľmi nemusela meniť a dali sa navzájom elegantne kombinovať,” vysvetlila Denisa Saková. Na otázku, či jej v strohom oblečení nebola v tomto období zima, odvetila, že nie. „Dnes už totiž majú autá aj kúrenie,” vtipkovala exministerka.

Módna návrhárka Rebecca Justh si oblečenie pozrela a zdôraznila, že farebná kombinácia čiernej s ružovou je veľmi slušivá. „Strih blúzky je vhodný pre televíznu reláciu, a teda dlhý rukáv bez výstrihu, ale… Ružová farba v tomto odtieni je už príliš nápadná, až ostrá, do takéhoto typu televíznej relácie,” priblížila ďalej Justh, podľa ktorej slov mohla Saková radšej zvoliť zelenú farbu. Tá je totiž podľa nej v súčasnosti veľmi in. „Ako blondíne by jej veľmi pristala,” dodala na záver módna návrhárka.

Na názor sme sa spýtali aj odborníka Mareka Trubača: „Pani Saková v neónovo ružových šatách môže pôsobiť výrazne, ale to je aj jeden z aktuálnych trendov na jeseň a zimu 2022/2023. Žiarivé a krikľavé farby oživia ponuré zimné dni a rovnako aj voľnejší strih šiat a dlhšie rukávy sú teraz in. Takže z tohto pohľadu ako odev do TV debaty to hodnotím pozitívne." Podľa neho je potrebné vždy brať do úvahy vek, postavu a postavenie osoby, no napríklad aj nedávno zosnulá kráľovná Alžbeta II. veľmi rada nosila výrazné krikľavé kostýmy s klobúkom.

Je už akoby tradíciou, že naše političky využívajú televízne či internetové relácie na to, aby prezentovali nielen svoje názory, ale aj svoj módny vkus. Niektoré majú dokonca súkromné návrhárky, iné sa zasa neboja použiť oblečenie z druhej ruky alebo za svoje kúsky vysoliť stovky či tisícky eur.