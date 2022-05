V súvislosti s vojnou na Ukrajine sa čoraz častejšie naskytá otázka, do akej miery je ohrozené Slovensko a či by sme mali byť pripravení aj na vypuknutie celosvetového konfliktu. Pred časom najvyššie postavený Slovák v štruktúrach NATO, generál Pavel Macko (57), sa v rozhovore pre Plus JEDEN DEŇ na rovinu rozhovoril o ruskej jadrovej doktríne, ale i o tom či je pre Slovensko skutočne riskantné poskytovať Ukrajine vojenskú pomoc!

V rozhovore sa dočítate

Je Slovensko vojensky ohrozené konfliktom na Ukrajine?

Je skutočne riskantné poskytnúť nášmu východnému susedovi vojenskú pomoc?

Prečo bol v Maďarsku vyhlásený stav vojenskej hrozby.

Prečo sa Čečenský vodca Kadyrov vyhráža Poľsku.

Hrozí III. svetová vojna?

Aká reálna je hrozba použitia jadrových zbraní.

Prečo sa mnohí Ukrajinci vracajú späť na Ukrajinu.

Aká je reálna vojenská situácia na Ukrajine.

Čo chce podľa generála dosiahnuť Vladimír Putin?

Čo hrozí, ak Putin nedosiahne žiadne vojenský úspech.

VIDEO Generál Macko: Rusko pozná štyri základné prípady, kedy by použilo jadrové zbrane

"Ak Ukrajinci nezvíťazia, ďalší na rade sme my" - povedal premiér Eduard Heger. Stotožňujete sa s jeho slovami? Je Slovensko bytostne ohrozené vojnou?

Áno. Slovensko síce nie je priamo vystavené vojenskej hrozbe a Rusko zrejme nemá v pláne zaútočiť na členskú krajinu aliancie NATO, no dobre vieme, že Putin investuje peniaze do interných síl v jednotlivých európskych krajinách, aby ich rozložil vnútorne. Konkrétne na Slovensku máme dosť ochotných politikov, ktorí budú propagovať politiku vymedzujúcu sa proti Západu.

Navyše, pokiaľ sa Putinovi podarí zvíťaziť na Ukrajine, neexistuje dôvod domnievať sa, že sa zastaví na jej hraniciach. Prečo by v takom prípade nemohol obsadiť napríklad také Pobaltie alebo vyvolať prevrat na Slovensku a potom ho ako „mierotvorca" prísť „zachrániť?"

Generál Pavel Macko - svojho času najvyššie postavený Slovák v štruktúrach NATO Zdroj: Martin Domok

Teda podľa vašej teórie by sa na Slovensku vďaka ruskej propagande mohli ujať moci politici, ktorí nás najskôr vyvedú z NATO a následne by mohlo prísť až k prevratu?

Okolnosti, ktoré sme videli v súvislosti s diskusiou o obrannej dohode s USA, tomu nasvedčujú. Títo ľudia sú odhodlaní ísť za hranicu normálnych demokratických procesov. A násilnou formou aj zastrašiť politických oponentov a následne zmeniť politické pomery v krajine. Takéto správanie má k násilnému mocenskému zvratu veľmi blízko.

Maďarský premiér Viktor Orbán pred niekoľkými dňami vyhlásil stav „vojnovej hrozby". Mali by sa Maďari obávať mobilizácie a čo to znamená pre Slovensko a ďalšie susediace štáty?

Maďari nemajú dôvod deklarovať vojenskú hrozbu a Orbánove kroky sú neprimerané. Domnievam sa, že ide výlučne o vnútropolitický ťah na upevnenie moci. S ohľadom na fakt, že Maďarsko je členom NATO, sa Orbán nemôže pustiť do žiadneho vojenského dobrodružstva a osobne si ani nemyslím, že by o to mal záujem, priamo ani nepriamo. Pre Obránov zdržanlivý postoj k pomoci Ukrajine vnímajú Maďarsko jeho spojenci už teraz dosť negatívne.

Viktor Orbán Zdroj: PROFIMEDIA.SK

Maďari predsa poskytli Ukrajine humanitárnu pomoc.

To áno, no zároveň odmietli poskytnúť pomoc vojenskú a dokonca aj tranzit tejto pomoci cez svoje územie. Tým dalo Maďarsko jasne najavo, že jednotlivým osobám síce humanitárne pomôže, no osud Ukrajiny ako takej je mu ukradnutý.

Čečenský vodca a Putinov spojenec Ramzan Kadyrov pred niekoľkými dňami vyhlásil: „Ukrajina je už uzavretá otázka. Mám záujem o Poľsko. Po Ukrajine, ak príde rozkaz, do šiestich sekúnd ukážeme, čoho sme schopní." Poľsko je členom NATO, takže do akej miery máme brať podobné hrozby vážne? Kadyrov nám v podstate odkazuje, že stojíme na prahu 3. svetovej vojny.

