Niekoľko hodín bol v utorok nedostupný web parlamentu, Národnej banky Slovenska a ďalších inštitúcií. K útoku sa prihlásila ruská hekerská skupina, ktorá zároveň vyhlásila, že je to pomsta za dodanie slovenských stíhačiek Ukrajine.

Útok ruských hekerov, ktorý v utorok na istý čas znefunkčnil weby Národnej rady, ministerstva spravodlivosti, Národnej banky Slovenska či niektorých ďalších bánk, bol podľa etického hekera Pavla Luptáka nielen primitívny, ale aj pomerne lacný. K útoku sa prihlásila skupina Anonymous RU, ktorá na sieti Telegram napísala, že ide o odplatu za dodanie stíhačiek Mig-29 na Ukrajinu.

Na Telegrame ruskí hekeri v utorok napísali: „Za podporu banderovských úradov na Ukrajine a odovzdanie Mig-29 varujeme Slovenskú republiku!“ Kabinet Eduarda Hegera pritom o poslaní slovenských stíhačiek rozhodol len 18. marca a pred týždňom si ukrajinskí stíhači prišli po prvé štyri stroje.

Mig-29 Zdroj: twitter

Útok na web Národnej rady potvrdil aj jej predseda Boris Kollár (Sme rodina). „Máme tri servery, jeden nám bol zablokovaný,“ povedal s tým, že útok nemal vplyv na rokovanie parlamentu. Spolu s Hegerom sa zhodol, že útok nemal spôsobiť žiadne škody.

Bezpečnostný konzultant zo spoločnosti Nethemba Pavol Lupták hovorí, že ho to neprekvapilo. „Útočníci chceli iba demonštrovať, že im niečo vadí. Nešlo však o komplexný, sofistikovaný útok,“ objasňuje s tým, že hekeri nechceli získať citlivé údaje.

V utorok išlo o útok typu DDOS, pri ktorom útočník pošle na server veľký počet požiadaviek a ten ich nezvládne, teda, ako sa hovorí, spadne. Preto sú webové stránky a internetové služby nedostupné. „Takýto útok sa dá urobiť relatívne jednoducho a lacno,“ hovorí Lupták. Opisuje, že útočník si na darkwebe (temnom webe) kúpi prístup k botnetom – sieťam internetových robotov. Ich pomocou zahltí server kdekoľvek na svete. „Je to technicky nenáročné. Aj laik bez nejakých technických znalostí si dokáže kúpiť botnet a donúti padnúť nejaký server,“ konštatuje etický heker.

Podľa Luptáka je to naozaj relatívne lacná záležitosť. Ráta, že útok na slovenské servery mohol stáť ruských hekerov stovky, maximálne tisícky dolárov. „Šialená je na tom práve asymetria. Náklad na útok sú rádovo nižšie ako straty spôsobené výpadkom služieb alebo náklady potrebné na obranu pred útokom,“ vysvetľuje.

Národný bezpečnostný úrad vydal varovanie pred možnými útokmi ešte vo februári. Lupták hovorí, že najlacnejšia ochrana je, ak sa pred server postaví špeciálna platforma, ktorá dokáže veľké množstvo útokov vykryť. „Ak je však útok extrémne agresívny, dokáže vypnúť aj krajinu. Stalo sa to pred pár rokmi v Estónsku,“ pripomína etický heker. Podotýka, že ak by inštitúcie, na ktoré bol útok vedený, podobnú ochranu používali, v utorok by ich servery nespadli.

Neprekvapuje ho, že útoky neustáli najmä štátne inštitúcie. „Štát na svoju bezpečnosť najviac kašle,“ podotýka. Podľa Luptáka na utorkovom útoku zrejme participoval cudzí štát. Hovorí, že krajiny na seba útočia aj kyberneticky. Slovenského bezpečnostného konzultanta neprekvapuje, že sa ruskí hekeri k útoku priznali. „Je to bežné, najmä, ak tým niečo sledujú. Často sa robí tzv. blackmailing, to znamená vydieranie. Útočník začne robiť agresívny DDOS útok na nejakú službu alebo banku a pošle anonymný email s tým, aby mu zaplatili výpalné,“ opisuje zvyčajný postup hekerov.

Eduard Heger tvrdí, že útokom sa bude zaoberať Bezpečnostná rada SR. FOTO TASR/AP Zdroj: Geert Vanden Wijngaert

Hoci mali servery slovenských inštitúcií problém, Lupták si nemyslí, že by v tejto chvíli Rusko vyhrávalo nad Slovenskom. „Podľa mňa je to len varovný signál, zdvihnutý prst, aby sa tie inštitúcie, ktoré boli obeťami, lepšie zabezpečili,“ mieni a dodáva, že podobným útokom sa nedajú vypnúť servery spoločností Google alebo Facebook. „Používajú lepšiu ochranu,“ konštatuje vecne.

Okrem anti DDOS platforiem pred podobnými útokmi chráni aj robustná infraštruktúra, ktorá využíva hosting vo viacerých štátoch naraz. „Je geograficky decentralizovaná. To však môže byť právny problém, keďže hovoríme o ochrane štátneho serveru. Pri decentralizácii sa totiž používajú aj servery v Spojených štátoch,“ upozorňuje Lupták.

Podľa Hegera budú hekerský útok preberať aj na Bezpečnostnej rade SR. „Vyhodnotíme zásah a kroky, ktoré potrebujeme urobiť, aby sme sa pred takýmito útokmi chránili,“ spresnil poverený premiér.