Problémový bonus

Lekári predstavili vláde osem požiadaviek, ktoré musí splniť, aby svoje výpovede stiahli. Tie sa, okrem iného, týkajú platov lekárov a sestier, zabezpečených platieb zo zdravotných poistení z nemocníc či vzdelávania mladých lekárov.

Práve pri požiadavke platov sa rokovania zasekli. Lekári žiadali 2,8 -násobok priemernej mzdy pre atestovaných lekárov. Minister financií Igor Matovič im navrhol 2,5 násobok, s čím súhlasili, no žiadajú bonus za odpracované roky, na čom sa nakoniec rokovania zo strany vlády zasekli.

Na snímke podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič (OĽANO) počas tlačového brífingu po skončení rokovania medzi LOZ a vládou SR v Bratislave v pondelok 21. novembra 2022. Zdroj: Jaroslav Novák

Platy v slovenských nemocniciach by boli vyššie ako u susedov

Pre RTVS sa k problematike vyjadril Martin Smatana, zdravotnícky analytik: „Návrh platov z Úradu vlády by spôsobil, že priemerná hrubá mzda so všetkými nadčasmi a príplatkami by bola budúci rok v nemocnici pre lekára zhruba 4280 eur, čo je dokonca mzda o 100 eur vyššia ako v Čechách.“ LOZ (Lekárske odborové združenie) však nebolo s týmto návrhom spokojné, pretože po prepočítaní na hodinu to vyšlo menej ako hodinovú mzda u susedov.

Lekári nie sú s návrhom vlády spokojní. (Ilustračné foto) Zdroj: Pavol Durco

Smatana však tvrdí, že problém je v tom, že na rozdiel od nás, český zdravotnícky systém je zastabilizovaný a to spôsobuje, že si môžu okrem vyšších platov dovoliť motivovať lekárov aj inými bonusmi ako napríklad ubytovaním či autami.

Myslí si, že LOZ malo tento návrh platu prijať a sústrediť na na prvý, podľa neho ten najdôležitejší bod memoranda, a to zastabilizovanie nemocníc. „Ak sa toto podarí, zabezpečí sa dlhodobá udržateľnosť tohto platového mechanizmu, a to je podľa mňa kľúčové,“ tvrdí Smatana.

Musíme bojovať v prvom rade o reformu zdravotníctva

Zdravotníctvo, ktoré sa 30 rokov točí v nekonečnom kruhu čoraz väčšieho zadlžovania, potrebuje postaviť na piedestál reformu, s ktorou idú udržateľne vyššie platy ruka v ruke. Oddlžovanie sektora, ktorého rekordný dlh bol vyše 800 milióna eur, je beh na dlhú trať. Dlh sa tento rok podarilo znížiť na 600 miliónov, no za krátke obdobie ho vynulovať rozpočet jednoducho nedovoľuje.

Zdravotníctvo, ktoré sa 30 rokov točí v nekonečnom kruhu čoraz väčšieho zadlžovania potrebuje postaviť na piedestál reformu, s ktorou idú udržateľne vyššie platy ruka v ruke. Zdroj: František Iván

Preto je dôležité sústrediť sa v prvom rade na reformu, ktorá je z dlhodobého hľadiska to najlepšie pre štát a zdravotníctvo, a ktorá sa neskôr lekárom odvďačí vyššou výplatnou páskou a pacientom poskytne kvalitnú starostlivosť, na ktorú sa budú môcť spoľahnúť.

Čo budeme robiť, ak ku kompromisu tak skoro nedôjde? Pokračovanie nájdete na ďalšej strane >>>