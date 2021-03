Do RTVS mieri Najvyšší kontrolný úrad: Toto sa exriaditeľovi Marekovi Ťapákovi páčiť nebude

V RTVS prebehne od marca do augusta kontrola Najvyššieho kontrolného úradu. Informuje o tom portál O médiách. Preverovať má nehospodárne nakladanie s financiami, na ktoré minulý rok upozornili poslanci výboru pre kultúru a médiá, po čom nasledovala kontrola z ministerstva kultúry.

Kontrola z ministerstva kultúry mala zistiť, že bývalý programový riaditeľ Marek Ťapák mal spájať svoje pôsobenie v RTVS so svojou podnikateľskou činnosťou. Konkrétne malo ísť o projekt inscenácie Nero a Seneca. Tú mal Ťapák ako riaditeľ vymyslieť, schváliť a násedne režírovať, za čo si mal vyplatiť odmenu 12-tisíc eur.

"Na tento očividný konflikt záujmov som upozornil ešte v máji. Krátko na to z RTVS odišiel. Keďže mu odmena bola vyplatená v rozpore so zákonom, žiadam ho, aby túto odmenu vrátil do rozpočtu RTVS,“ uviedol poslanec za OĽaNO a predseda výboru pre kultúru a médiá Kristián Čekovský.

Kontrolóri z ministerstva kultúry tiež vyčítali RTVS, že nedodržiava viacero zákonov z účtovníctva, verejného obstarávania a zákona o finančnej kontrole a audite. RTVS podľa nich nerobí finančné kontroly účtovných dokladov na všetkých úrovniach.

RTVS sa však voči tvrdeniam Kristiána Čekovského ohradila. Tvrdí, že pochybenie bolo zdokumentované v 13 prípadoch z niekoľkých tisíc kontrolovaných účtovných dokladov. "RTVS sa dištancuje od zavádzajúcich tvrdení pána predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá a trvá na tom, že zistenia kontroly MK SR v RTVS nijakým spôsobom nedokazujú nehospodárnosť nakladania s finančnými prostriedkami poskytnutými od štátu ani nesprávne nastavenie interných kontrolných procesov," napísala RTVS.