Bývalým smerákom sa nepáči viacero návrhov zákona, o ktorých v súčasnosti rokuje vládna koalícia. "Podľa našich informácií sa zajtrajší deň zapíše čiernymi písmenami do histórie Slovenska a bude to deň, ktorý odštartuje demontáž sociálneho štátu," začal hovoriť expremiér Peter Pellegrini. Narážal tým na zásah do ich svoch kľúčových opatrení, ide o nevyplatenie plnej sumy 13. dôchodkov a zrušenie súčasnej valorizácie minimálnej mzdy. "Tento automat, ktorý minimálnu mzdu zvyšuje, chce zrušiť a odstrihnúť aj príplatky za prácu nadčas, cez sviatky a víkendy," povedal Pellegrini s tým, že je too znak toho, že Matovičovej vláde chýba ekékoľvek sociálne cítenie.

Pellegrini vyzval vládu, ministra práce aj premiéra, v štátnom rozpočte našli peniaze na vyplatenie 13. dôchodkov. "Zároveň vyzývame vládu, aby zajtrajším dňom, keď zrejme nedôjde k dohode medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, nezačala legislatívny proces s cieľom zmeniť ťažko vybojovaný automat na stanovovanie minimálnej mzdy na Slovenskej republike,"dodal Pellegrini.

„Pán Krajniak, Kollár aj Matovič by sa mali postaviť pred verejnosť a vysvetliť svoje činy. Sľubovali totiž, že po svojom nástupe nebudú siahať na sociálne opatrenia bývalej vlády,"dodal Erik Tomáš s tým, že už sa tak stalo.

Expremiér skritizoval aj zmenu štátneho rozpočtu. Pellegrinimu vadí, že napriek tomu, že Slovensku si kvôli novému štátnemu rozpočtu bude musieť požičať takmer 8 miliard eur, nenájde približne 400 miliónov na vyplatenie 13. dôchodkov. Podľa jeho slov by takýto rozpočet na premiérskom mieste neschválil.