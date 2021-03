Štvrtková akcia NAKA, pri ktorej bol zadržaný riaditeľ Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinský, otriasla značnou časťou Slovenska. Najmä tou politickou, nakoľko v doobedie daného dňa sa celá krajina mala dozvedieť, akým spôsobom sa podarilo našej súčasnej štvorkoalícii zažehnať vládnu krízu. Nakoľko však Pčolinský bol nominantom koalície a v strane Sme rodina má dokonca manželku a brata. Bolo teda jasné, že v daný moment sa žiadny koaličný líder netúžil ukazovať pred fotografmi a novinármi.

Vladimír Pčolinský Zdroj: TASR/ Jaroslav Novák

Proti Pčolinskému mimochodom údajne vypovedal jeho bývalý námestník na SIS Boris Beňa, ktorý sa mal údajne rozrozprávať o tom, že jeho šéf prijal úplatok 40-tisíc eur od podnikateľa Zoroslava Kollára. To bolo však na istý čas to posledné, čo sa verejnosť dozvedela a paradoxne na tom nebola o nič lepšie ani jeho advokátka, bývalá prokurátorka Eva Mišíková. Tej sme sa počas toho, ako prišla za svojím klientom na Policajné prezídium SR opýtali, ako to s riaditeľom SIS vyzerá.

„Nemám nič nové, dnes bude ešte jeden úkon, ktorý som včera namietala, že nebol vykonaný, takže počkáme si na tento výsluch a na ďalší postup prokurátora. Jedno, čo môžem povedať, že pokiaľ by podávali návrh na vzatie do väzby, môžem to úplne zodpovedne po toľkých rokoch praxe povedať, že s touto vecou som sa už zaoberala," uviedla Mišíková.

Podľa názoru advokátky nie sú žiadne dôvody na Pčolinského väzbu. Uvádza, že v prípade je mimoriadne dôležité to, že nemôže riadne uplatňovať právo na obhajobu, vrátane listinných dôkazov, ktoré preukazujú, že na tomto konaní, ktoré je aktuálne predmetom skutku, sa jej klient Vladimír Pčolinský nijakým spôsobom nepodielaľ a nemôže tieto skutočnosti uvádzať vo výpovedi, pokiaľ nebude zbavený mlčanlivosti.

„Myslím si, že toto vyšetrovateľ mal urgentne ešte predtým urobiť, pretože ide nielen o príslušníka SIS, ale aj o riaditeľa, ktorému je kladené to, že zneužil svoju právomoc, ale o tom, že aký bol postup, pokiaľ ide o jeho podiel na tom skutku, o tom svedčia listinné dôkazy," dodáva.

Mišíková má záväzok mlčanlivosti. Zatiaľ advokátka nemala možnosť nahliadnuť do vyšetrovacieho spisu, v ktorom bolo vedené predtým trestné stíhanie vo veci. Nedisponuje tiež Kollárovou výpoveďou. „Neviem sa vyjadriť, ako bude on reagovať na toto obvinenie," dodala.

Čo však už s istotou vieme, že včera vo večerných hodinách bol prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) doručený podnet na podanie návrhu na vzatie Vladimíra Pčolinského do väzby.