HLAS – sociálna demokracia ponúka Slovensku pokojnú silu, ktorá vnesie do rozvrátenej krajiny, pokoj, stabilitu, slušnosť a pomoc pre ľudí. Na mobilizačnom stretnutí strany v Prešove to uviedol vo svojom vystúpení líder Peter Pellegrini.

„HLAS je dnes s plnou zodpovednosťou pripravený zohrať vážnu úlohu pri premene Slovenska na stabilnú, prosperujúcu a bezpečnú krajinu. Sme pripravení vytvoriť silnú, stabilnú, zodpovednú a odborne pripravenú vládu. Ponúkame silný tím pre silný štát, ponúkame pokoj a súdržnosť, ponúkame lepší život pre každého človeka,“ zdôraznil Pellegrini.

„Slovensko si nezaslúži ani beznádejnú vládu, ani zlé spravovanie. Ľudia majú právo na vládu, ktorá počúva hlas ľudí, hlas starších aj mladších, hlas pracovníkov aj od podnikateľov, hlas obyvateľov miest aj dedín, hlas rodín aj slobodných,“ uviedol Pellegrini.

„HLAS vo vláde znamená pomoc všetkým, ktorí ju potrebujú. HLAS vo vláde znamená silnú ruku štátu v cenách potravín a energií. HLAS vo vláde znamená vyrovnanie regionálnych rozdielov. Len silný HLAS znamená silný štát. Len silný HLAS je zárukou stabilnej vlády, ktorá sa nerozpadne na vzájomných sporoch,“ povedal líder Peter Pellegrini.

Na snímke Peter Pellegrini počas politickej diskusie pred parlamentnými voľbami 2023. Zdroj: MARTIN DOMOK

„Pred nami stoja vážne výzvy a ľudia sa o týždeň rozhodnú so štyroch rôznych ponúk. Alebo si vyberieme návrat do minulosti, so všetkými jej chybami, ktoré ju chtiac či nechtiac sprevádzali. Alebo si vyberieme pokračovanie zúfalého chaosu a marazmu, do ktorého uvrhla Slovensko predchádzajúca vládna koalícia a ľudia zaň zaplatili najväčším chudobnením za posledných 22 rokov. Toho chaosu, ktorý ruka v ruke sprevádzalo šírenie nenávisti, rozdeľovanie spoločnosti a rozoštvávanie slovenského národa. Alebo si vyberieme ďalšie experimentovanie neskúsených politikov, ktorí majú neraz úplne pomýlené priority, akoby v živote neboli ďalej ako päť kilometrov za hlavným mestom. Alebo je tu štvrtá možnosť. Vyberieme si lepší život pre nás, naše rodiny a našich blízkych v pokojnej a súdržnej spoločnosti, ktorá ťahá v týchto ťažkých časoch za jeden povraz,“ skonštatoval líder strany.

Podľa Petra Pellegriniho práve štvrtú možnosť ponúka voličom HLAS. „Práve toto je ponuka HLASu, to je cesta, ktorá môže vyviesť Slovensko z krízy a ukončiť toto trápenie. Tak neváhajme a poďme si ju v sobotu spoločne vybrať!“