Vzťah a najmä rozvod českého expremiéra Jiřího Paroubka (69) so Slovenkou Petrou Paroubkovou (48) bol na verejnosti prepieraný niekoľko rokov. Dnes je všetkému koniec a obaja sú slobodní ľudia.

Po piatich rokoch neustálych útokov a šokujúcich obvinení si dnes už exmanželia Paroubkovci povedali dosť. Zakopali pomyselnú vojnovú sekeru a začali spolu normálne vychádzať ako dvaja dospelí, slobodní ľudia. Priznala to samotná Petra Paroubková v rozhovore pre český denník Blesk. Ako uviedla, sama si doposiaľ ešte poriadne neuvedomila, že je už rozvedená. "Aby som sa priznala, ešte mi to vôbec nedošlo. Mám veľmi hektické obdobie, takže to musím vstrebať. Beriem rozvod ako veľké osobné zlyhanie a veľkú prehru. Nemôžem ani povedať, že mám radosť," uviedla.

Hoci sa v rozhovore vyhýbala viacerým otázkam, predsa len niečo prezradila. Podľa zistení blesku mala totiž Paroubková bývalemu manželovi prenechať dom vo Velkej Chuchli, čo však rodená Nitranka nepotvrdila. "To si necháme pre seba," tajila Paroubková. Neskôr však priznala, že v predmetnom dome v radovej zástavbe s dcérou nežijú. "Bývame s dcérou v prenajatom byte a venujem sa hlavne nej," odpovedala na otázku, čím sa teraz živí. Prekvapivo však prezradila aj niečo zo svojho súkromia!