Slovenské národné povstanie (SNP) je pre premiéra Igora Matoviča (OĽANO) symbolom slovenskej odvahy. Uviedol to pri príležitosti 76. výročia osláv SNP v Banskej Bystrici.

Bojovať za hodnoty podľa jeho slov treba každý deň, lebo sa tento boj neskončil, ale trvá. SNP bolo podľa premiéra povstaním proti tým, ktorí hovorili, že si nie sme všetci rovní.

"Pre mňa je SNP odvaha. Symbol slovenskej odvahy, ktorú sme odmietli zapredať. Áno, možno sa niektorí počas Slovenského štátu mali dobre. Možno sa niektorí mali lepšie ako nasledujúce roky. Ale mnohí trpeli. Trpeli pre to, že si dovolili mať inú farbu pleti. Trpeli pre to, že si dovolili mať inú národnosť. Trpeli pre to, že si dovolili narodiť sa ako postihnutí alebo mať iný politický úsudok alebo presvedčenie. SNP bolo povstaním proti ľuďom, ktorí hovorili, že nie všetci sme si rovní,"uviedol predseda vlády.

SNP tiež vníma ako povstanie za rovnosť malého národa v srdci Európy, ktorý si povedal, že nebude kolaborantom neľudského režimu. Rovnako si myslí, že nebolo len prejavom "voči zlým zvonku", ale aj rovnako prejavom voči prisluhovačom a kolaborantom, ktorí v krajine žili.

"Je dôležité, aby sme si pripomenuli aj to zlo, ktoré drieme v nás, lebo vtedy, keď dostane priestor rásť, vyrastie,"komentoval s tým, že našou úlohou bude neustále proti tomuto zlu bojovať, aby nemalo priestor na rozbujnenie.

Matovič poďakoval účastníkom Povstania za to, že aj vďaka nim súčasná generácia vie, čo je to sloboda.