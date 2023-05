"Výmena názorov, ku ktorej došlo medzi príslušníkmi americkej armády v potravinách vo Zvolene, bola neospravedlniteľným prejavom neúcty k slovenskej polícii a verejnosti," uviedla ambasáda. Ozrejmila, že polícia v tomto prípade obvinenie nevzniesla, ale upozornila, že ich správanie sa nedá ospravedlniť.

The public altercation between U.S. servicemen in a grocery store in Zvolen was an inexcusable display of disrespect to the Slovak police and the community. The incident took place between two servicemen, and there was no damage to property or involvement of anyone outside the… pic.twitter.com/HSkO0Xuc43