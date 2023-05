Novým premiérom sa má stať viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor. Okrem neho sa objavujú aj mená prvých kandidátov na ministerské posty. Aké budú ich právomoci a vyvedú krajinu konečne z chaosu?

Prezidentka má už zoznam ministrov hotový, o menách chce informovať najskôr predsedov politických strán a až následne verejnosť. Vyberaní boli podľa Čaputovej odborníci, ktorí nebudú kandidovať v najbližších parlamentných voľbách. Od vlády odborníkov očakáva, že stabilizuje situáciu a privedie Slovensko k predčasným voľbám, ktoré sú naplánované na 30. septembra.

Podľa zákulisných informácií je už istých niekoľko mien v novej úradníckej vláde. Denník Postoj informoval, že ministra zahraničia Rastislava Káčera má nahradiť Hegerov poradca pre zahraničnú politiku a diplomat Miroslav Wlachovský. Ministrom financií by sa mal stať Michal Horváth, ktorý je hlavným ekonómom Národnej banky Slovenska a tiež riaditeľom odboru ekonomických a menových analýz.

Na čele ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie by mala Veroniku Remišovú (Za ľudí) vymeniť Lívia Vašáková, ktorá je v súčasnosti šéfkou Plánu obnovy a odolnosti a vedie Národnú implementačnú a koordinačnú autoritu (NIKA). Ministerstvo zdravotníctva povedie naďalej štátny tajomník rezortu, patológ Michal Palkovič. Do kresla ministra hospodárstva by sa mal posadiť súčasný štátny tajomník ministerstva hospodárstva Peter Švec. Podľa iných zdrojov by však tento post mohol zastávať aj exšéf Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Peter Blaškovitš.

Robert Fico v nedeľnej relácii RTVS O päť minúť 12 tvrdil, že na čelo rezortu spravodlivosti by sa mala postaviť bývalá verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová, ktorá v minulých voľbách kandidovala na 150. mieste koalície PS/Spolu. Predtým bola poslankyňou za SDKÚ.

Je tak ešte stále otázne, kto bude zastávať dôležitý post v rezorte vnútra. Prezidentka Zuzana Čaputová mala na túto pozíciu osloviť Ivana Šimka, ktorý je dnes radovým členom KDH. V prípade ostatných ministerstiev sa počíta s tým, že ich povedú súčasní štátni tajomníci. Vláda odborníkov bude musieť po vymenovaní predstúpiť pred parlament s programovým vyhlásením a žiadať o dôveru. Či ju však získa, je otázne.

Prezidentka považuje rozhodnutie vymenovať vládu odborníkov po minulotýždňových udalostiach za jediný možný krok. Aj podľa politológa Tomáša Koziaka to bolo očakávané. „V situácii, keď Eduardovi Hegerovi odišlo niekoľko ministrov, kumuloval na seba niekoľko funkcií, a keď mu odišiel aj kľúčový minister – Rastislav Káčer, bolo jasné, že nemá iné východisko, len odovzdať svoje poverenie na riadenie vlády prezidentke,“ hovorí Koziak.

„Úradnícka vláda má zmysel v kontexte toho, že niekto musí na čele vlády byť a musí aspoň formálne fungovať. Som však presvedčený, že úradnícka vláda nezastaví chaos a problémy, ktoré tu sú. Skôr naopak, je možné, že ten chaos bude nielenže pokračovať, ale bude ešte väčší,“ upozornil odborník. „Už teraz politické strany avizujú, že nedajú podporu tejto vláde v parlamente, respektíve, že neschvália jej programové vyhlásenie. Bude teda vládnuť bez odobrenia Národnej rady a budú mať minimálnu schopnosť niečo ovplyvniť,“ vysvetľuje Koziak.

Eduard Heger oznámil, že končí a že prezidentke vracia poverenie vykonávať funkciu predsedu vlády. Zdroj: EMIL VAŠKO

Úradnícka vláda napríklad nemôže rozhodovať o zásadných opatreniach na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Slovenska alebo o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky. Ústava však jasne nehovorí, čo do týchto dvoch oblastí spadá. „Nebude schopná prijať absolútne nič zásadné, a ten chaos sa bude len prehlbovať,“ myslí si politológ.

Hegera má v úradníckej vláde nahradiť Ľudovít Ódor, o ktorom sa odborníci vyjadrujú veľmi pozitívne. „Prvý raz v histórii bude mať Slovensko premiéra, na ktorého budeme môcť byť skutočne hrdí. Je to múdry človek s rozhľadom,“ napísal analytik Richard Kollár. Súhlasí s tým aj politológ Koziak. „Je to určite mimoriadne schopný manažér a odborník. Verím, že v rámci svojich možností, ktoré však budú veľmi obmedzené, bude tento post zastávať veľmi dôstojným spôsobom,“ uviedol na adresu Ódora.

„Politici väčšinou takúto vládu nechcú, príliš na nej vidno, ako katastrofálne dokážu sami spravovať štát. Nová vláda však urobí aspoň trochu v niektorých veciach a inštitúciách poriadok. A práve to je asi jej najdôležitejšia úloha,“ prízvukuje ďalej Richard Kollár.

