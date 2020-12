Pellegrini so svojimi straníkmi zareagoval na pondelkové udalosti, počas ktorých prezidentka verejne povedala, že nie je spokojná s viacerými vecami v riadení pandémie. „Celý svet rieši covid, len my riešime pána premiéra,“ povedala v rozhovore na Rádiu Expres.

„Včera sme boli svedkami vystúpenia prezidentky SR, ktorá veľmi diplomaticky komentovala súčasné dianie,“povedal Pellegrini s tým, že prezidentkine slová si vysvetlil tak, že premiérovi vyslovila nedôveru. Svoje tvrdenie založil na jej výroku o tom, že je možno čas, aby riadenie koronakrízy prevzal niekto iný. Šéf Hlasu zároveň pripomenul, že sa ozvali aj majitelia gastro prevádzok, niektorí z nich totiž od dnešného dňa otvorili svoje brány pre verejnosť. „Vláda dostala signál zhora aj zdola, že stačilo,“vysvetlil. Vláda podľa Pellegriniho mala na tieto kroky prezidentky aj verejnosti reagovať a prehodnotiť svoj ďalší postup, čo však podľa neho neurobila.

Pellegrini skritizoval aj pondelkové rozhodnutie vlády opäť predĺžiť núdzový stav. V tejto veci chcú jeho poslanci podať návrh na novelu ústavného zákona. Podľa nej by za predĺženie núdzového stavu musela hlasovať trojpätinová väčšina poslancov, zároveň by sa vláda musela v predstihu opýtať parlamentu, či s návrhom súhlasí. Súčasťou novely by bol aj dodatok, podľa ktorého by vláda v predĺženom núdzovom stave mohla rozhodovať len so súhlasom prezidentky. „Myslíme si, že je to férové, aby si vláda nerobila, čo chce,“dodal. Zároveň vyzval premiéra, aby zvážil podanie demisie.

Na záver sa Pellegrini neudržal a poriadne to natrel premiérovi Igorovi Matovičovi, ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi aj ministrovi zdravotníctva Markovi Krajčímu.