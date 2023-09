K rakve elánistu Vaša Patejdla († 68) priniesli trúchliaci do obradnej sieni Strahovského kláštora, kde sa v stredu (30. 8.) konala posledná rozlúčka, desiatky vencov. Jeden z nich však zaujal, pretože na ňom svietilo meno slovenského politika.

Bielo-fialový veniec zaujal aj preto, že ho na miesto pohrebu doručila rodina známeho politika. „Vašo, ďakujeme. S úctou, rodina Kaliňáková,“ stálo na ňom. Tipujete správne, veniec je od najbližších bývalého ministra vnútra a volebného manažéra strany Smer-SD Roberta Kaliňáka. Plus JEDEN DEŇ sa pokúšal zistiť dôvod, že prečo. „V zásade to reprezentuje našu rodinu, ale ten veniec je od môjho brata, ktorý hráva v Taktikoch,“ vysvetlila nám sedmička na kandidátke Smeru, exminister Robert Kaliňák. Z dostupných zdrojov sme sa dozvedeli, že jeho brat Milan „Mariňák“ Kaliňák je skutočne súčasťou novej zostavy legendárnej kapely Taktici. Hrá na sólovú gitaru a zastrešuje v nej aj vokály. Ako informuje portál Wikipédia, so skupinou si niekedy na dychové nástroje zahrá aj brat gitaristu skupiny, politik Robert.

Pripomíname, že Taktici vznikli v roku 1977. Lídrom skupiny bol spevák Vlado Kolenič. Medzi hity kapely patrili piesne „Priateľ" „Telefón“ „Desať dekov tresky“, „Zmrzlina“, „Dáša“, „Vodka“ „Predavačka lángošov“ „Tanečník“ či „Blázni“.

A čo majú spoločné s Elánom? V roku 2005 vyšiel kapele album s názvom Taktici 2005, na ktorom hosťoval aj Jožo Ráž, ktorý so skupinou naspieval skladbu „Tunel“ - a to v réžii v réžii Milana Kaliňáka. Taktici sa v roku 2005 stali aj predkapelou jedenástich koncertov Elán Tour 2005. V tomto istom roku sa v ankete Slávik skupina Taktici stala „Skokanom roka“.

Vencami bola na pohrebe Patejdla obklopená nielen rakva, ale tiež celý oltár, informoval v stredu český Blesk. Pred rakvou bolo aj srdce z bielych kvetov a čiernou stuhou od manželky Miluši a ich syna, na ktorej stálo: „S láskou. Milka a Benjamin“. Vynímal sa aj neprehliadnuteľný veniec z bielych ruží so zlatou stuhou s nápisom: „Navždy spolu. Elán." Obrovský veniec zo Slovenska doručila aj legendárna speváčka, bol z ihličia a červených ruží: „Zbohom, Vaško. S láskou Marika Gombitová“. Farebné kvety a modré hortenzie - taký bol veniec o českej rockovej legendy, kde bol odkaz: „Vašovi na rozloučenou. Olympic“.

