Minister obrany Jaroslav Naď (41) prežíva náročné obdobie. Pár kilometrov od našich hraníc zúri vojna na Ukrajine, čo znamená mnoho rokovaní a strategických príprav aj na našom území. Ako dlho sa na možný konflikt pripravoval a čo by sa stalo, ak by Slovensko zasiahla raketa? Aj na tieto otázky odpovedal v rozhovore pre Plus JEDEN DEŇ.

Prednedávnom ste hovorili, že v pohotovosti treba byť aj pre letisko v Užhorode, keďže existuje možnosť, že by naň Rusi mohli zaútočiť. Ako je to dnes? Je táto možnosť stále rovnako veľká, prípadne väčšia?

– Putinova agresia je nevyspytateľná, a preto momentálne treba byť na pozore neustále. Túto skutočnosť som komunikoval na základe informácií, ktorými disponujem, a môžem byť len rád, že sa doposiaľ nenaplnili. Užhorod je zopár kilometrov od našich hraníc, mnoho Slovákov tam má rodinu a priateľov. Ak by sa tieto informácie stali realitou a neodkomunikoval by som to vopred, asi by som si neodpustil, keby sa niečo stalo.

Čo by nasledovalo, ak by sa Rusi pokúsili letisko zasiahnuť a strely by skončili na Slovensku?

– Nerád špekulujem. Treba si uvedomiť, že sme členskou krajinou NATO, kde útok na jednu z týchto krajín znamená útok na celé NATO. Vojna je veľmi dynamická a stať sa môže naozaj čokoľvek. Preto sme aj my posilnili východnú hranicu, či už personálne, ale aj po technickej stránke, a to preto, aby sme mohli okamžite reagovať. Verím však, že konflikt sa na naše územie neprenesie, nehovoria o tom nateraz ani informácie, ktorými disponujeme.

Začali by sme sa v prípade útoku brániť sami alebo by to znamenalo vstup NATO do vojny?

– Byť jednou z členských krajín NATO znamená plniť si svoje záväzky, ktorými zvyšujeme ako našu vlastnú, tak aj kolektívnu obranu. Na druhej strane to znamená využívať všetky výhody členstva v Aliancii. V NATO platí princíp jeden za všetkých, všetci za jedného. Všetko má svoje postupy a pravidlá, môžem povedať, že dôkazom záujmu ostatných krajín NATO o našu bezpečnosť je príchod spojeneckých vojsk na Slovensko. Sú vyjadrením sily, jednoty a pripravenosti a posilnením spôsobilostí, ktoré našim ozbrojeným silám chýbajú.

V minulosti ste povedali, že o plánovanom útoku Ruska ste vedeli už v októbri. Ako sa s touto informáciou naložilo?

