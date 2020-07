Ako možno zvládnuť pandémiu koronavírusu za múrmi väznice? O živote väzňov, ale aj o prísnych podmienkach a ťažkej práci väzenského dozorcu sme sa porozprávali s Tomášom, ktorý pracuje v Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne. Tam sa so zákerným koronavírusom už stretli!

Svet momentálne sužuje pandémia koronavírusu. Máte v súvislosti s týmto problémom vo väznici nejaký špeciálny režim?

Áno, opatrenia z dôvodu pandémie koronavírusu zasiahli aj náš ústav. Vzhľadom k tomu, že sme nemocnica, muselo vedenie nášho ústavu prijať opatrenia, ktoré znamenajú zvládnuť situácie, ktoré by nastali v prípade, že na tento vírus ochorejú väznené osoby, alebo i príslušníci zboru.

O akých opatreniach hovoríme? Zrejme u vás kontrolujete väzňom a zamestnancom teplotu - podobne - ako je tomu v civilnom sektore, čo ešte?

Áno a okrem toho sa realizuje viacero ďalších opatrení, ktoré sa v podstate nijako výraznejšie nelíšia od opatrení, ktoré sa realizujú v „civilnom“ prostredí a živote. Platí povinnosť nosiť rúška, výrazne sa zvýšili nároky na dodržiavanie hygienických pravidiel, odlišne sa organizuje stretávanie i pohyb ako väznených osôb, tak i príslušníkov. Viaceré činnosti, pri ktorých by hrozilo riziko nákazy, boli dočasne pozastavené, či upravené.

Vo vašej väznici sa koronavírus už objavil. Ako ste riešili vzniknutú situáciu a koľkí vlastne boli infikovaní?

Bol to väzeň, ktorý bol premiestnený do nášho ústavu z iného ústavu najmä z dôvodu, že sme nemocnicou. Umiestnený bol na osobitne upravenom nemocničnom oddelení, kde bol zriadený špeciálny režim i tím zdravotníckych pracovníkov ako i ostatných príslušníkov, ktorí mali na starosti výhradne činnosti súvisiace s hospitalizáciou pacientov pozitívnych na koronavírus. Tento väzeň sa však vyliečil a už sa viac u nás nenachádza, po úspešnej hospitalizácii sa vrátil do svojho „materského ústavu“. Pozitívny prípad nákazy príslušníka u nás zaznamenaný doposiaľ nebol, čo svedčí o tom, že viacerí príslušníci z radov dozorcov či zdravotného personálu boli počas dlhodobého styku s týmto pozitívnym pacientom chránení veľmi dobre.

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne Zdroj: ZVJS

Máte vy, ako „dozorcovia“, príslušníci prípadne ostatní pracovníci k dispozícii dostatok ochranných prostriedkov? (rúška, rukavice, prípadne čokoľvek iné)

V tomto ohľade možno z môjho pohľadu vysloviť spokojnosť. Ochranné prostriedky k dispozícii máme, takže naše bezpečné fungovanie je zabezpečené. Situácia nebola vždy úplne optimálna, ale vždy sa pružne a rýchlo vyriešila. Samozrejme, keď bol na začiatku pandémie problém s rúškami „vonku“, dotklo sa to aj nás za múrmi väznice. Veľmi rýchlo nám v tomto smere pomohli iné ústavy, ktoré majú možnosť rúška šiť vo väčších objemoch, ale pomohli aj ďalší jednotlivci z radov príslušníkov ale i odsúdených. Na oddelení, kde sú umiestňované osoby pozitívne na koronavírus, resp. sú podozrivé z pozitivity, sú príslušníci i zdravotný personál vybavení overalmi, respirátormi, ale i ďalšími ochrannými prostriedkami. Aktuálne je z môjho pohľadu situácia stabilizovaná a pod kontrolou.

Poďme sa teraz porozprávať o vás a o práci „väzenského dozorcu“ - ako dlho ste príslušníkom zboru?

V ZVJS pracujem takmer 8 rokov.

V očiach verejnosti je to nebezpečná práca, čo vás motivovalo k tomu, aby ste nastúpili do zboru?

Motivovalo ma viacero faktorov. Najdôležitejším bol v čase môjho nástupu stabilita zamestnania a finančného príjmu, lebo v období, keď som do ZVJS nastupoval, som si plánoval založiť rodinu. Okrem toho som sa vždy tak troška zaujímal o prácu v ozbrojených zboroch. Popravde som pôvodne chcel pracovať ako hasič, ale osud to zariadil takto a s odstupom času neľutujem, práca mi vyhovuje.

Za aké zločiny si najčastejšie odpykávajú svoje tresty väzni vo vašej väznici?

