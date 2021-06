Denisa Saková (45) viedla rezort vnútra takmer dva roky. Ako tvrdí, počas jej vedenia boli rozpracovaní momentálne zadržaný Norbert Bödör, Monika Jankovská či odsúdený Marian Kočner. Čo by mal podľa nej spraviť Roman Mikulec a aký je jej názor na odobranie spisov inšpekciou?

V rozhovore sa dočítate:

prečo je nepokojná situácia v polícii

čo vraví na zmätky okolo šéfa inšpekčnej služby

ako vníma vzatie originálnych vyšetrovacích spisov

V poslednom období sa hovorí o údajnom boji v silových zložkách. Aký je váš pohľad na tieto názory?

V súčasnej situácii sme svedkami bezprecedentných udalostí v ponovembrovom vývoji Slovenska. SIS informovala najvyšších ústavných činiteľov o manipuláciách svedkov a nezákonných ovplyvňovaniach vyšetrovaní v polícii. A následne je nadránom zatknutý riaditeľ SIS, pred očami jeho manželky a dcéry. A toto rozkopávanie dverí pokračuje pri ďalších súčasných a bývalých najvyšších policajných funkcionároch. Tieto udalosti sa nedajú nazvať inak ako vojnou v polícii a silových zložkách.

Prečo je podľa vás momentálne taká nepokojná situácia v polícii aj prokuratúre?

Vážne podozrenia o zneužívaní polície a kajúcnikov za posvätenia niektorých prokurátorov vyvolávajú oprávnené pochybnosti o tom, čo sa dnes na Slovensku deje. Rezort vnútra riadi donucovaciu moc štátu voči svojim vlastným občanom. Prokuratúra má dohliadať na zákonnosť takéhoto konania. Čiže spolu zasahujú priamo do práv a slobôd nás všetkých. Ak tu vznikajú podozrenia o ich nezákonnom zneužívaní a SIS predkladá najvyšším štátnym činiteľom o tom dôkazy, je tento nepokoj v polícii a na prokuratúre absolútne pochopiteľný.

Za posledné roky však neboli veľké personálne zmeny v polícii, prečo vzniká práve teraz taká neprehľadná a zmätočná situácia? Operatíva aj prokurátori sú predsa tí istí. Neboli ani veľké zmeny na inšpekcii.

Polícii sme po mojom nástupe do funkcie ministerky vnútra spolu s novým policajným prezidentom generálom Lučanským rozviazali ruky. Nehovorím to ja. Povedal to bývalý minister vnútra Palko, ktorého určite nemôžeme podozrievať z politických sympatií k vláde, ktorej som bola súčasťou. V tom čase bol políciou rozpracovaný Norbert Bödör, ktorého výsledkom je jeho dnešné trestné stíhanie. Počas môjho pôsobenia v rezorte boli zadržaní Marian Kočner aj Monika Jankovská. A nevznikali pri tom žiadne podozrenia a pochybnosti, akých sme svedkami dnes. Je tu na mieste otázka, či súčasný spôsob riadenia rezortu vnútra nie je príčinou tejto neprehľadnej a zmätočnej situácie. Preto sme zvolali mimoriadnu schôdzu NR SR o vyslovení nedôvery ministrovi vnútra.

Poslankyňa Denisa Saková o stave vo vedení polície. Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Znie to ako pochybnosť o konaní ministra vnútra. Čo by sa podľa vás malo zmeniť?

Súčasný chaos a anarchia v rezorte Romana Mikulca veľmi diskreditujú políciu v očiach laickej aj odbornej verejnosti. Nemôžeme si voľné ruky pre políciu zamieňať za svojvôľu niektorých jej predstaviteľov. V polícii pracuje veľká väčšina slušných policajtov a vyšetrovateľov. Pán Mikulec si musí uvedomiť, že takýmto riadením rezortu môže zničiť ich dôveryhodnosť na dlhé roky.

Čo vravíte na zmätky okolo šéfa inšpekčnej služby? Jeho zadržanie, prepustenie a opätovné zadržanie?

Riaditeľ Úradu inšpekčnej služby MV SR bol na utajenom stretnutí najvyšších štátnych predstaviteľov. Zároveň je na čele orgánu, ktorý má právo a povinnosť prešetrovať podozrenia, o ktorých hovorí SIS. Preto neverím, že jeho zadržanie v tomto čase bolo náhodné. Navyše, spôsob jeho zadržania a obvinenia hovorí jasne o tom, aké pomery dnes v polícii panujú.

Je podľa vás v poriadku, že inšpekcia si vzala originály vyšetrovacích spisov?

Nie je to bežný postup policajnej inšpekcie. Jej kroky svedčia o tom, že situácia v polícii je veľmi vážna a podozrenie, ktoré sa dostali aj na verejnosť, sú také dôveryhodné a postavené na dôkazoch, že si vyžadujú aj takéto mimoriadne kroky policajnej inšpekcie.