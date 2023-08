V článku sa dočítate

Prečo chce Heger ostať v politike napriek rozpadu svojej vlády.

Ako prežíval zistenie, že vrah zo Zámockej ulice sledoval jeho dom.

Aký je jeho súčasný vzťah s Igorom Matovičom.

Čo si myslí o nedávnych výrokoch Viktora Orbána a ako maďarský premiér reagoval, keď mu podaroval šál so slovenským znakom.

Ako vnímal moment, keď jeho prejav označil exminister Káčer za "neuveriteľné babráctvo".

Na aký volebný výsledok si trúfajú Demokrati, a prečo sa ich volebnou líderkou stala Andrea Letanovská.

Čo sú volebné priority Demokratov a ako by malo vyzerať nové "šrotovné".

Ako sa vlastne dostal k predaju vodky.

Začnem súkromím. Ako sa na rozhodnutie pokračovať v politike díva vaša rodina? V role premiéra ste prežili náročné obdobie a váš dom dokonca pozoroval vrah zo Zámockej ulice. Nepresviedčali vás po tom všetkom, aby ste skončili?

Nielenže pozoroval. On v ten deň dokonca čakal pred naším domom. Z kamerových záznamov viem, že v čase, keď nakúkal do brány, vyšla moja manželka so synom z druhej strany bytovky. A ani si nechcem predstaviť, čo by sa mohlo stať, ak by prechádzali dverami, kde striehol. Bolo zrejme veľkým šťastím, že kým panelák obišiel, manželka už bola preč. Napriek tomu ma však od politiky neodhovárala a ja som vďačný, že ma v práci podporuje. Ak by ma totiž ona či deti odhovárali, nešiel by som do toho.

Na snímke je predseda strany Demokrati Eduard Heger. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Častým problémom vašej vlády boli koaličné krízy, ktorých aktérom bol neraz váš vtedajší stranícky šéf Igor Matovič. Aký je medzi vami vzťah dnes?

Žiaden. Nekomunikujeme spolu.

A aký bol váš vzťah predtým? Boli ste kamaráti, stretávali ste sa spoločne s rodinami?

Najviac času sme spolu trávili v práci. A ak s niekým trávite celé hodiny, prirodzene sa medzi vami vytvorí priateľstvo. O to viac ma mrzí, že Igor sa vybral cestou konfliktu.

Kde sa to vlastne zlomilo?

Ten moment, keď som sa definitívne rozhodol odísť z OĽaNO, nastal večer, počas ktorého sa Igor vrátil z Prezidentského paláca aj so svojou demisiou. Práve v tej chvíli som pochopil, že toto nemá význam a je čas vydať sa cestou konštruktívnej politiky. A hoci on tvrdí, že rozdelenie bol jeho nápad, nie je to pravda.

Igor Matovič a Eduard Heger Zdroj: Martin Baumann

Sám priznávate, že sa vám ako lídrovi počas vlády nedarilo "ukočírovať" spory v rámci vlastnej koalície. Prečo potom vlastne chcete ostať v politike?

Je extrémne ťažké až nemožné vládnuť, ak ako premiér nie ste predsedom vlastnej strany. A stranícky šéf vás plne nepodporuje. Treba však povedať aj to, že napriek hádkam sa našej vláde podarilo presadiť aj pekné veci. Historicky sme zvýšili platy zdravotníkom a učiteľom. Pomoc pre rodiny sme zvýšili trojnásobne. A Slovensko je jediná krajina v Európe, kde domácnostiam nestúpli ceny za elektrickú energiu.

Plyn stúpol iba o 15 %, čo je rovnako najväčšia pomoc v rámci Európy, a tieto opatrenia šetria rodinám v priemere 250 eur mesačne. Ďalej sme na východné Slovensko priniesli investíciu od Volva, na základe čoho sa rozhodol prísť Winkelmann do Rimavskej Soboty. Pri konfliktoch som si často hrýzol do jazyka, no myslím, že to napokon stálo za to.

Igor Matovič a Eduard Heger Zdroj: Jaroslav Novák

Do jazyka ste si podľa vlastných slov hrýzli najmä preto, aby ste vládu udržali pohromade, no tento argument sa dá používať donekonečna. Prečo by teda váš volič mal veriť tomu, že ak sa do vlády vrátite, nebudete iba stranou do počtu? A že Demokrati budú reálne schopní presadiť svoje volebné sľuby?

To je legitímna otázka. Rozdiel je v tom, že dnes máme vlastnú stranu a po voľbách budeme mať vlastný mandát s výrazne väčším vplyvom, mocou a...

Prepáčte, ale vy ste boli premiérom v rámci tej najsilnejšej vládnej strany.

