Aký školský rok máme pred sebou a v čom bude iný?

- Dúfam, že v rámci obsahu bude taký, na aký sme zvyknutí a nebude iný, hoci nás ovplyvnia všetky opatrenia a situácia týkajúca sa pandémie COVID-19, ale sme na to pripravení tak, ako sa na situáciu dalo pripraviť a som rád, že prebiehalo aspoň nejaké vyučovanie. Vďaka tomu sme vedeli vychytať množstvo problémov a bola to skúška. Verím, že nový školský rok bude pozitívny a 2. septembra sa všetci stretneme. Na druhú vlnu sme sa pripravovali aj počas leta a verím, že výsledkom sú modernejšie a pripravenejšie školy.

Možno by sme si mohli zopakovať opatrenia, ktoré sú aplikovateľné plošne...

- Zverejnili sme manuály od materských škôl cez základné, stredné až po vysoké školy, ale aj tie pre špeciálne školy. Všetci si ich vedia nájsť na webe ministerstva alebo na stránke Učíme na diaľku, ktorá je v súčasnosti veľmi navštevovaná. Všetky tieto opatrenia sme pretavili do semaforu. V súčasnosti začíname v zelenej fáze, kde sú predovšetkým dezinfekčné opatrenia v rámci dotazníka pri vstupe, v rámci dezinfekcie a toľko spomínaných rúšok, ktoré v prípade materských škôl a prvého stupňa ZŠ odporúčame, ale boli by sme veľmi radi, aby učitelia a rodiča vysvetlili deťom, že rúška sú na obdobie dvoch týždňov mimoriadne dôležité. Pre druhý stupeň ZŠ, stredné a vysoké školy sú rúška povinné.

Ako si poradiť s rodičmi, ktorí svojim deťom odmietajú dať do škôl rúška?

- Toto je najnáročnejšia otázka a viem, že učitelia sa s tým budú musieť potýkať a vysvetľovať. Myslím si, že toto je na zodpovednosti každého z nás a už som hovoril aj to, že neviem, či mám vziať niektorých ľudí do nemocnice, aby sa pozreli na vážne prípady, ktoré sú momentálne na pľúcnej ventilácii. Rúško je v rámci opatrení minimom a myslím si, že by sme do toho mali ísť. Aj rodičia, aj učitelia by mali vysvetliť, že je to mimoriadne dôležité a nerobíme to pre všetkých ostatných, ale v prvom rade pre seba, rodičov, ale aj starých rodičov.

Akým spôsobom sa majú s týmito situáciami vyrovnať pedagógovia a riaditelia jednotlivých škôl? Zatiaľ sme totiž z vašej strany nezaznamenali zásadný príkaz, ktorý by povedal, že budete nosiť rúška a koniec diskusie.

- Ja neviem, či z rúšok nerobíme top tému najbližších dvoch týždňov...

Táto téma najviac rezonuje...

- Áno, učitelia aj riaditelia to budú mať v súčasnej situácii mimoriadne náročné. Ja však môžem na rodičov len apelovať, aby naozaj svojim deťom vysvetlili, že je to dôležité, a to najmä tie nadchádzajúce dva týždne. Samozrejme, ak by k takejto situácii došlo na druhom stupni alebo strednej škole, tak by mal riaditeľ zvážiť pohovor nielen so žiakmi, ale aj s rodičmi. Žiak by v takomto prípade nemal navštevovať školu a rodič si vyrieši všetky náležitosti samostatne.

V prvej vlne vám bolo zo strany zamestnancov vášho rezortu vyčítané, že ste oznamovali len termíny, ale inak ste školám veľmi nepomohli a nemali sa kam obrátiť. Ako vnímate takúto kritiku a nezbavovali ste sa zodpovednosti?

- Absolútne s tým nesúhlasím, pretože aj návštevnosť našich webových stránok či portálu Učíme na diaľku hovoria o opaku. Potvrdzuje to, že všetkých informujeme a učitelia si zvykli tam hľadať všetky dôležité veci. Ja opäť zopakujem, že nie je možné vydať plošné nariadenie pre tritisíc materských škôl a 2 200 základných škôl, pretože neviete všetky špecifiká. Ak chceme, aby školy rástli a bolo to regionálne prispôsobené tak študentom, ako aj žiakom, tak rozhodovanie musí prejsť na riaditeľa a zriaďovateľa, ktorí poznajú svoj región.

Samozrejme, že budeme úzko komunikovať s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, aby sme nastavili manuály, ale aj dali odporúčania, ktoré sa budú následne aplikovať. Úprimne neviem, čo máte konkrétne na mysli, pretože o všetkých termínoch, ale aj nariadeniach sme včas informovali a vyčlenili sme nemalé prostriedky z rozpočtu ministerstva školstva, až 3 milióny, ktoré sú určené na dezinfekcie a hygienické pomôcky pre školy.

