Juraj Droba (49) je poslanec liberálnej strany SaS a zároveň aj bratislavský župan. S aktuálnym premiérom Eduardom Hegerom (44) sa poznajú už viac než desaťročie. V exkluzívnom rozhovore pre Plus JEDEN DEŇ prezrádza napríklad to, ako Heger uprace Igora Matoviča (47) alebo prečo sú si premiér s ministrom financií takí blízki.

V rozhovore sa dočítate:

- aký vzťah má s Eduardom Hegerom

- čo si myslí o Hegerovi ako o premiérovi

- koho si vie na pozícii predsedu vlády predstaviť

- či bude Hegera ovplyvňovať Matovič

- ako spomína na spoločné roky v USA

Pred voľbami, keď ste boli u nás v štúdiu s Eduardom Hegerom, sa už vtedy hovorilo o ňom ako o možnom premiérovi. V čom by bol počas toho roka iný ako Matovič?

– Eduard Heger je veľmi konzistentný v tom, ako sa správa, ako komunikuje, ako riadi veci. Myslím si, že vďaka jeho zmierlivej povahe a snahe hľadať kompromisy by koalícia nedospela do bodu, keď to už vyzeralo na rozpad a na predčasné voľby. Musím však zároveň povedať, že Igor Matovič to vôbec nemal ľahké. Krajinu začal riadiť v čase, keď sme spadli do obrovskej globálnej krízy súvisiacej s pandémiou.

Zablikalo vám občas pri rozhodnutiach Igora Matoviča, že váš kamarát Edo by to zrejme robil ináč…

– Úprimne poviem, že som si Eda vtedy nevedel predstaviť na mieste premiéra. Okolnosti to zmenili, bol hodený do vody a musí plávať. Premiérsky materiál je na Slovensku veľmi obmedzený tovar a ešte aj dnes by som si vedel na tejto stoličke predstaviť iba jedného alebo dvoch mužov.

Koho?

– Richarda Sulíka a Ivana Mikloša.

Neveríte teda tomu, že Eduard Heger to zvládne?

– Práve naopak, jeho prvé dni v úrade ukazujú, že to dá a môže byť pokojne aj najúspešnejší slovenský premiér.

Na nasledujúcej strane sa dočítate, aký biznis majú s Hegerom.