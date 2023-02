Dlhoočakávaný príhovor Vladimira Putina (70) nádej na mierové rokovania nepriniesol. A nateraz nič nenasvedčuje tomu, že by sa Rusko mohlo z okupovaných území Ukrajiny stiahnuť. O tom, čo všetko nás čaká v najbližších mesiacoch, do akej miery sa spolu s Ukrajinou ocitá v ohrození zvyšok Európy, ale aj o tom, aká reálna je mobilizácia, ktorej sa mnohí Slováci obávajú, sa pre denník Plus JEDEN DEŇ rozhovoril skúsený vojak a svojho času najvyššie postavený Slovák v štruktúrach NATO generál vo výslužbe Pavel Macko (58).

V článku sa dočítate

Čo vlástne získajú Slováci, ktorí podpísali vyhlásenie o odopretí výkonu vojenskej služby.

Hrozí na Slovensku mobilizácia?

Ako na Slovensku funguje vojenský odvod?

Kedy je občan nespôsobilý vykonávať vojenskú službu?

Vráti sa na Slovensko povinná vojenská služba?

Je pre nás riskantné dodávať zbrane na Ukrajinu?

Čo odkázal svojim Putin svojim utorkovým prejavom Európe?

Aká reálna je hrozba tretej svetovej vojny či jadrového konfliktu?

40 000 našincov podpísalo tzv. vyhlásenie o "odopretí výkonu mimoriadnej služby," na čo ste reagovali, že je to hanba. Prečo? Mali by sme sa azda pozerať na ukrajinských mužov, ktorí utiekli pred vojnou na Slovensko, ako na zbabelcov?

Aby bolo úplne jasné, nemyslel som to tak, že je to hanba pre ľudí, ktorí toto vyhlásenie podpísali. Z pohľadu podaných žiadostí je to však skokový nárast (vlani podalo vyhlásenie cca 1 500 Slovákov, rok predtým len niekoľko stovák, pozn. red.) a je skutočne hanbou, že sa štát tejto problematike nevenuje. Nevenujeme sa rozvoju zdravého vlastenectva. A nevysvetľujeme ľuďom, čo znamená obrana krajiny či jej krízový manažment. V edukácii zlyhali politici, z ktorých mnohí navyše ľudí strašia.

Aj podľa prieskumu Ako sa máte Slovensko rapídne klesol počet mužov ochotných bojovať za svoju vlasť Za krajinu by bolo ochotných zobrať do ruky zbraň len 27,5 % opýtaných. Čomu pripisujete nízku mieru „vlastenectva"?

Asi je to aj tým, ako naša republika vznikla. Nakoniec aj Československá republika nám viac-menej padla do lona. A ak sa pozrieme do histórie, potom je pravdou, že v československých légiách za ňu bojovalo viac ako 90 percent Čechov. Vďaka Štefánikovi sme relatívne zvýšili svoj politický „výtlak", ale reálne bolo Slovákov menej.

generál Pavel Macko Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Je síce pravdou, že historicky sme držali pokope s Čechmi, no slovenská národná reprezentácia v minulosti možno viac uvažovala o federalizácii Rakúsko-Uhorska než o samostatnom štáte. Neskôr sme tu mali vojnový štát, ktorého ideológia myšlienku samostatnosti diskreditovala. K tomu prišlo Povstanie, ktoré sa však hlásilo k znovuobnoveniu Československa. A nakoniec, ani rozdelenie v roku 1992 nebolo prvoplánovým cieľom. Dodnes je otázkou, či by sa tak stalo, ak by bolo vyhlásené referendum.

Ak to zhrniem, za svoju existenciu sme nikdy nebojovali. Jednoducho sa „nám stala". A oproti iným krajinám, ktoré si slobodu vybojovať museli, máme k štátu inú väzbu. Skrátka sme ešte stále mladý štát, ktorý si musí svoju nezávislosť zažiť v dobrých i zlých časoch, aby si ju začal vážiť.

generál Pavel Macko Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Vrátim sa k spomínanému vyhláseniu. Minister obrany povedal, že je zbytočné, pretože službe vlasti sa dotyční nevyhnú. Čo teda jeho podpísaním muž získa a čomu sa, naopak, v žiadnom prípade nevyhne?

Muž, ktorý ho podpísal, nebude môcť byť odvedený ako vojak, čo ho však nezbaví základnej povinnosti prispievať k ochrane krajiny, len pritom nebude mať v rukách zbraň. Civilná služba v prospech krajiny môže zahŕňať všetko - od budovania opevnení a kopania zákopov cez službu v nemocnici až po verejné služby.

To znamená, že ak týchto mužov motivoval strach, potom môžu ostať pokojní. Neocitnú sa na frontovej línii.

ČLÁNOK POKRAČUJE NA ĎALŠEJ STRANE