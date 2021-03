Beňová svoje postrehy, ako inak, uverejnila na sociálnej sieti. "Zažila som v politike Tonyho Blaira, Nicholasa Sarkozyho, Gerharda Schrödera, Angelu Merkel, Silvia Berlusconiho, Gusenbauera, Kwasnievskeho, Macrona, Orbána a mnohých ďalších. Každý z nich mal lepšie aj horšie obdobia," píše Beňová na sociálnej sieti.

Prekvapená Beňová si servítku pred ústa nikdy nedáva a na rovinu povie, čo si myslí. "Nikdy som však nepočula o prípade, keď by predseda vlády, kancelár alebo prezident zdieľal svoju funkciu s kýmkoľvek ďalším."

Europoslankyňa argumentuje tým, že je to jednoducho dané ústavou, že ak je niekto raz predseda vlády, prezident alebo predseda NR SR, tak je za zvoju funkciu zodpovedný on sám.

V statuse zároveň dodáva, že ak daná osoba zodpovedná byť nechce alebo nemôže, tak danú funkciu by mal obsadiť radšej niektorý iný. "Nemožete byť v najvyššej ústavnej funkcii len na polovicu," dodáva.

"Čo za paškvil sa tu zas snaží koalícia predhadzovať verejnosti? Načo vnášajú ďalší zmätok? Ešte je tu toho málo?" píše rozhorčená Beňová na záver svojho statusu.

Premiérom na polovičný úväzok?

Napätie v koalícii by sa dalo doslova krájať. Pre "pokoj" v nej odišiel z funkcie aj minister zdravotníctva Marek Krajčí len preto, aby sa súčasná vláda nerozpadla. Matovič však údajne prišiel s nápadom, ktorý by aktuálnu štvorkoalíciu mohol zachrániť. Zatiaľ má ísť však len o možnú alternatívu. Premiér Matovič údajne navrhol, že by na určitý čas nemusel byť tak úplne premiérom. Čo má tým na mysli, sa azda dozvieme už čoskoro.

Igor Matovič Zdroj: TASR/ Jakub Kotian