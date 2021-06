Opoziční poslanci hovoria o "blamáži", pretože ak sa nepodarí predať nepoužité vakcíny Sputnik V, vznikne podľa nich Slovensku škoda vo výške takmer 20 miliónov dolárov. Matovičovi tiež poslanci vyčítajú, že ešte nie je predložený odškodňovací zákon či daňovo-odvodová reforma. Opozícia kritizuje Matoviča aj za to, že ako predseda najsilnejšej koaličnej strany riadi túto vládu a bez jeho zvolenia sa vraj v tomto štáte neudeje nič.

Vláda si však za svojím členom a zároveň predsedom najsilnejšej koaličnej strany OĽaNO stojí. „Je príznačné, že o nehospodárnom nakladaní s verejnými zdrojmi hovoria poslanci zo strany Smer-SD a z jej politickej odnože, strany Hlas-SD. Práve počas vlád strany Smer-SD a jej ,dcérskej organizácie' Hlas-SD dochádzalo k monštruóznemu rozkrádaniu štátu,“ uvádza sa v ich stanovisku.

Tým druhým dôvodom, prečo chce opozícia Matoviča odvolať, je podľa vlády permanentná snaha strany Smer-SD a vraj jej pobočky Hlas-SD o zneužívanie mimoriadne ťažkej pandemickej situácie na bezohľadné vytĺkanie politického kapitálu za každú cenu, bez ohľadu na to, koľko ľudských životov to bude stáť, a na to, aké veľké ekonomické straty to občanom spôsobí. Matovič podľa vlády zdedil krajinu po rokoch vládnutia strán Smer-SD a Hlas-SD s vysokým verejným dlhom, podvyživeným zdravotníctvom, zdecimovanými štátnymi hmotnými rezervami a bez plánov a stratégií na zvládanie takýchto mimoriadnych pandemických situácií.

Mimoriadna schôdza by sa mala začať po 19.00. Správu budeme aktualizovať.