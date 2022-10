V kuloároch sa už dlhšie hovorilo o tom, že prípadným Sulíkovým nástupcov vo funkcii predsedu liberálnej SaS by sa v budúcnosti mohol stať práve Ivan Korčok. Sám Richard Sulík potvrdil, že exminister od neho dostal ponuku stať sa volebným lídrom SaS do nadchádzajúcich parlamentných volieb. V prípade úspechu by ho čakalo aj kreslo predsedu strany.

VIDEO Ivan Korčok spomína na Edurda Kukana

Špekuláciám však učinil definitívny koniec sám Korčok, ktorý prostredníctvom sociálnej siete uverejnil jasné stanovisko. "Po odchode z postu ministra zahraničných vecí mi Richard Sulík navrhol angažovať sa ďalej v slovenskej politike. Ponuku predsedu SaS si vážim, pretože išlo o návrh predpokladajúci moje významné zapojenie do vnútornej politiky v SR v rámci Sloboda a Solidarita, ktorú považujem za dobre fungujúcu stranu so silným a vyprofilovaným programom," začína zdôvodňovať svoje rozhodnutie exminister, no následne poriadne prekvapil!