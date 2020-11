Hlavný hygienik Ján Mikas síce verí, že Slovensko strávi Vianoce v čo najlepšom zdraví, no ešte nás vraj čaká kus tvrdej roboty. Pozitívne ale je, že odborníci hľadajú cestu, ako dostať deti do školy! Mikas sa vyjadril aj k protipandemickému plánu ministra hospodárstva Richarda Sulíka a ministra zdravotníctva Mareka Krajčího.

Oba materiály, ktoré priniesli ostré reakcie politikov na čele s premiérom Igorom Matovičom, putujú podľa slov Mikasa na posúdenie konzíliu odborníkov. „Tí z nich vyberú najlepšie veci a urobia kompromis,“ povedal Mikas v rádiu Expres s tým, že v tomto prípade nejde o protipandemický plán, ktorý vraj už máme, ale o semafor. Ten určí, čo sa kedy bude uvoľňovať a sprehľadní situáciu.

Mikas si myslí, že druhá fáza pandémie je omnoho ťažšia ako tá prvá, kedy stačilo dať do tabuliek 5 fáz uvoľňovania opatrení na základe vývoja situácie. „Teraz máme vážnejšiu situáciu, aj keď je to posledné dva tri týždne lepšie,“myslí si odborník. Práve preto podľa neho teraz nie je možné riešiť situáciu podľa jednotlivých oblastí: „Sme v stave, kedy treba pozerať na celoslovenský pokles. Na lokálne riešenia príde čas, keď kĺzavý medián klesne pod 750.“ Dnes je kĺzavý medián 1311.

„Žiacia patria do škôl,“ povedal s tým, že odborníci robia všetko preto, aby ich tam dostali. Aktuálne je ale vraj situácia taká, že na návrat do školských lavíc môžu deti a ich rodičia pomýšľať, až keď bude kĺzavý medián pod 750. „Diskutujeme o možnosti, ako by sme ich vedeli dostať do škôl ešte skôr,“ povedal Mikas s tým, že do pondelka, kedy očakáva otvorenie škôl minister školstva Branislav Gröhling, sa to nestihne.

Zľava predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík, predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Janka Bittó Cigániková a podpredseda SaS a minister školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR Branislav Gröhling počas tlačovej konferencie strany SaS k predstaveniu protipandemického plánu Semafor zdravia. Zdroj: Pavel Neubauer/TASR

Hlavný hygienik si myslí, že netreba hovoriť len o možnostiach lockdownu, alebo celoplošného testovania. Najdôležitejším pilierom v boji s koronavírusom sú podľa neho ľudia, ktorí by mali dodržiavať nariadenia. „Máme tu reštrikcie, aj testovania celoplošné, alebo regionálne. Kombináciou týchto opatrení to vieme držať pod kontrolou,“ domnieva sa. Odborník zároveň dúfa, že príde aj na lepšie časy: „Verím, že Vianoce budú šťastné, pokojné a veselé. Bol by som rád, keby sme mali čo najmenej ľudí v ťažkých stavoch v nemocniciach, a aby sme si užili Vianoce v rámci svojich rodín v pokoji.“

