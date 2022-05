16:12 V sále NR SR, ktorá je poloprázdna, je zatiaľ pokojná atmosféra. Hlasovať o Ficovom osude sa má o 17:00. Je dôležité pripomenúť, že na schválenie súhlasu s jeho vydaním na väzobné stíhanie je potrebná nadpolovičná väčšina zo všetkých PRÍTOMNÝCH POSLANCOV.

Fico je už 15 dní obvinený zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom prezradenia daňového tajomstva. Bol už v prípade vypovedať na NAKA, no nič sa od neho nedozvedeli. „Nechápem, v čom spočíva podstata môjho obvinenia,“ povedal po vypočutí Fico s tým, že odmietol vypovedať. Šéf Smeru je obvinený z toho, že ako premiér zneužil svoje postavenie a pomocou podriadených získaval daňové tajomstvo svojich politických oponentov. Minimálne 5 spolupracujúcich svedkov svedčilo, že také čosi sa dialo.

Prokurátor chcel Fica vo väzbe kvôli tomu, aby nemohol ovplyvňovať svedkov. Bez súhlasu parlamentu, ale prokurátor nemôže podať takýto návrh na Špecializovaný trestný súd (ŠTS). Poslancov teda môžu pred rozhodnutím súdu chrániť kolegovia. Opozícia na čele so Smerom je od začiatku proti súhlasu. Pridali sa k nim aj niektorí členovia OĽANO. „Nie som si istá, že s argumentami, aké boli uvedené v žiadosti prokurátora, by tak bolo nahliadané na kohokoľvek iného,“ povedala poslankyňa za OĽANO Katarína Hatráková (47) s tým, že pred zákonom sme si všetci rovní, no Fico nie je bežný človek, ale poslanec. Líder OĽANO Igor Matovič (48) na ňu reagoval slovami, že je to príkrom rozpore toho, čo jeho strana sľúbila pred voľbami.

Poslanecký klub SaS a strana Za ľudí od začiatku deklarujú, že sa budú hlasovať za. „Naši poslanci budú hlasovať tak, aby o Ficovi rozhodol súd,“ povedala šéfka Za ľudí Veronika Remišová. Otázne je aj hlasovanie poslancov Sme rodina. Ich predseda Boris Kollár tvrdil, že sa hlasovania zdrží.

Hlasovanie je na programe od 17.00, no práve na ten čas sa rozhodol Peter Pellegrini rozhodol zvolať brífing na tému „Aktuálne politická situácia“. Na 17.40 má ohlásený brífing aj šéfka klubu SaS Anna Zemanová. No tá už na tému „Stanovisko po hlasovaní o vydaní poslanca na väzobné stíhanie“.

Na živo z parlamentu:

V parlamente už je plné plénum. Predseda parlamentu Boris Kollár všetkých upozornil, že ide o dôležité hlasovanie, a ak im nebude fungovať hlasovacie zariadenia, tak majú zdvihnúť ruku: „Lebo potom vám už nikto nebude veriť, že nefungovalo.“

Najskôr sa hlasovalo o tom, či sa bude o návrhu hlasovať tajne. Zo 150 prítomných poslancov bolo za tajné hlasovanie 51, proti 94 a zdržalo sa 5 poslancov. Následne prišlo k hlavnému rozhodovaniu parlamentu. Za vydanie Fica súdu, aby rozhodoval o jeho väzbe, hlasovalo za 74 zo 150 prítomných. Proti bolo 49 a zdržalo sa 19. Nehlasovalo 8 poslancov. Fico teda nebude vydaný na väzobné stíhanie! Potrebná bola nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Chýbali teda 2 hlasy.

Správu budeme aktualizovať.