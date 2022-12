Litera zákona hovorí, že pri vyslovení nedôvery vláde a jej členom musí byť súhlas najmenej 76 poslancov, čo predstavuje absolútnu väčšinu. Problém je však v tom, že Heger sa po odchode saskárov ocitol v menšinovej vláde so 70 poslancami.

VIDEO Politológ Lenč: Kľúćové budú posledné minúty pred hlasovaním!

Jeho kabinet by mala podporiť trojica nezaradených poslancov Martin Klus, Katarína Hatráková a Ján Mičovský. Šance opozície sú však reálne, keďže za vyslovenie nedôvery vláde by mali hlasovať všetci poslanci Hlasu, Smeru, SaS, kotlebovcov, Republiky a niektorí ďalší nezaradení. Celkovo by teda opozícia mala mať istých 71 poslancov.

Pedseda vlády SR Eduard Heger a vľavo minister financií SR Igor Matovič Zdroj: Martin Baumann

Aby toho nebolo málo, krátko na to čaká súčasnú koalíciu ďalšia nášľapná mína v podobe schvaľovania štátneho rozpočtu na budúci rok. To všetko teda dáva priestor miešať kartami aj nezaradeným poslancom Národnej rady. Niektorí si preto už v súčasnosti kladú doslova ultimátne podmienky.

