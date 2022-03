Ukrajinci žiadať o pomoc ani nemuseli. Ako prví sa pritom zapojili obyvatelia prihraničných obcí. „Prvý deň začali prichádzať najprv mamičky s deťmi už o polnoci, s čím sme vôbec nepočítali. Akurát na hraniciach nás upozornili, že prichádza skupina mamičiek a čakajú vonku, kde je veľká zima. Všetci sa narýchlo poobliekali, policajti nám pomohli," popísala svoje skúsenosti starostka Uble Nadežda Sirková. Práve táto obec sa nachádza hneď pri slovensko-ukrajinských hraniciach a nápor utečencov zvláda najmä vďaka práci dobrovoľníkov, ale aj humanitárnej pomoci z celej Európy.

Pomáhať Ukrajincom však o pár dní začali aj stovky Slovákov z celej krajiny. Unaveným a zmrznutým utečencom ponúkali teplé oblečenie, jedlo či psychologickú podporu. Po troch týždňoch maximálneho snaženia im však už dochádzajú sily. Čoraz viac a viac volajú o pomoc zo strany štátu.

Ozval sa aj primátor Košíc Jaroslav Polaček. Ešte minulý týždeň oznámil, že mesto začína čeliť humanitárnej katastrofe. „Aj keď robíme všetko, čo je v našich silách, len s dobrovoľníkmi a bez akejkoľvek pomoci štátu už nebudeme vedieť zvládnuť postarať sa o ďalších obyvateľov Ukrajiny," vyhlásil.

Situácia pri hraniciach tak boli uplynulý víkend skontrolovať predseda vlády Eduard Heger (45) a minister vnútra Roman Mikulec (49). „My tu makáme zadarmo. A teraz sa má začať biznis pre niekoho? Zakázali lepeňáky a mafinky, to, čo ľudia s láskou nosili a od srdca. Lebo to vraj nie je hygienické. To, čo ľudia nakúpili čerstvé a pripravili z toho pre utečencov, nebolo hygienické. Ale to, čo bude cez biznis, to bude hygienické," povedal svoj názor jeden z dobrovoľníkov Vladimír Eperješi. Ten na vlastné náklady nakúpil kotly a denne s ďalšími dobrovoľníkmi varí guláš pre utečencov. Vláde vyčíta to, že štát si chce objednať teplé jedlá od podnikateľov a platiť im za to.

Dobrovoľníčka J. Galajdová z Košíc za zlyhanie kritizuje priamo ministra vnútra. „Ak to máte pod kontrolou, odkiaľ máme podľa vás jedlo pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou? Odkiaľ máme pre nich vodu? Kto sa stará o to, aby sa pre nich našlo ubytovanie? Nie, nie je to štát. Nie je tu nikto od vás, kto by riadil tieto procesy," napísala emotívny status zúfalá žena.

Svoje k tomu vie povedať aj dobrovoľníčka Paula Nováková Zolakova. „Rýchlosťou svetla ráno, pred ich príchodom, hore na hranici postavili ,vývarovňu‘. Chcete počuť, čo sa tam podáva? Vyprážané nugetky a hranolčeky. Polotovary vyprážané v oleji. To bude tá teplá strava, čo sme žiadali," hnevá sa na sociálnej sieti.

Minister Mikulec však na výhrady reaguje a Polačekove vystúpenie označil za teátro. „Mám zatiaľ dobré pozitívne reakcie," uviedol na margo situácie. Podľa neho najväčší problém bol najmä v komunikácii medzi jednotlivými zložkami a ľuďmi, ktorí utečencom pomáhali v teréne. „A toto všetko sa snažíme zlepšovať," naznačil.

Politológ Radoslav Štefančík upozorňuje, že minister vnútra v tomto kontexte nepôsobí kompetentne.

