Podpredsedníčka strany Kolíková, ktorej frakcia žiadala zvolanie snemu, zatiaľ neoznámila svoj ďalší postup. Chce sa najprv rozprávať s členmi v regiónoch.

„Členovia predsedníctva považujú túto otázku za uzavretú,“ vyhlásila Remišová. Zároveň vyzvali Kolíkovej skupinu k dodržiavaniu pravidiel a k tomu, aby sa sústredili na prácu. Dodala, že nikoho nevyzýva k odchodu, odmieta však rozbíjanie strany. Oznámila, že predsedníctvo rokuje aj o prijímaní 50 nových členov.

„Jedenásť členov predsedníctva bolo proti, desať bolo za, pani predsedníčka sa zdržala. Je zrejmé, že keby nedošlo k mocenským zmenám, hlasovanie by dopadlo inak,“ podotkla po hlasovaní Kolíková. Naďalej si myslí, že v strane by mali dodržať status quo a nemali by sa ani prijímať noví ľudia.

Kolíková tiež informovala, že sa hlasovalo o všeobecnom uznesení predloženom Remišovou, pričom šéfka strany odmietla návrh uznesenia od člena predsedníctva Mareka Hattasa. Postupovala tak podľa nej v rozpore so stanovami. „Praktiky pani predsedníčky sa stupňujú,“ zhodnotil Hattas. Hovorí o vlastnom výklade stanov zo strany Remišovej. „Myslím si, že to bol posledný klinec do rakvy strany Za ľudí,“ poznamenal.

Kolíkovej frakcia trvá na sneme

Podľa Kolíkovej je dôležité, aby bol mimoriadny snem čo najskôr. „My sme navrhli, aby to bol prvý septembrový týždeň. Bolo by dobré dodržať status quo, čo sa týka orgánov, aj čo sa týka prijímania členov,“ skonštatovala.

Člen predsedníctva Marek Hattas tvrdí, že aj klesajúce voličské preferencie ukazujú, že konflikt strane škodí. „Pokiaľ sa dnes nedá hlasovať o sneme, pokiaľ sa nerozhodne, čo ďalej, berieme to tak, že snem jednoducho nebude a my sa budeme musieť ako frakcia zariadiť,“ načrtol. Prevládajú podľa neho nálady na zvolanie snemu a opätovnú voľbu predsedu.

"Myslím si, že strana dnes utrpí vážne škody," skonštatovala Žitňanská. Snaha dohodnúť sa je podľa nej minimálna. Podporuje mimoriadny snem.

V strane Za ľudí je už dlhšie rozkol, ktorý sa prehĺbil po vládnej kríze. Nespokojní členovia okolo Kolíkovej si vytvorili frakciu v strane a žiadali zvolať snem, na ktorom by sa volilo nové vedenie Za ľudí.