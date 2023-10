Kľúčové hlasy, ktoré vynieslo OĽANO do parlamentu, získala koalícia Igora Matoviča v obciach a osadách s vysokým počtom rómskych obyvateľov. Desiatky tisíc hlasov jej priniesli rómski kandidáti na čele s opätovne zvoleným poslancom Petrom Pollákom mladším.

V niektorých osadách a obciach, najmä na východnom Slovensku, sa podarilo hnutiu „obyčajných“ úspešne osloviť viac ako 70 % hlasov. V obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa to bolo dokonca 92,05 %. Je zaujímavé, že ide o lokalitu, kde „obyčajní ľudia“ podľa Polláka mladšieho ani nerobili poriadnu kampaň.

Z 579 voličov, ktorí sa tam rozhodli využiť prednostné hlasovanie, to aj 100 % z nich urobilo. „V Lomničke a na Luniku IX som ani ,nekampaňoval‘,“ uviedol po voľbách opätovne zvolený poslanec Peter Pollák mladší s tým, že v uvedených lokalitách s početnou rómskou komunitou vyvesili iba jeden plagát. „Sami voliči si vyberali, vedia prečo,“ konštatoval predseda okrskovej volebnej komisie v Lomničke Jozef Oračko (46). Jeho manželka Eva (44) pripustila, že mohli zavážiť sľuby o 500 eurách, a zároveň dodala: „Každý človek si vyberie stranu, ktorú chce.“

V najväčšej rómskej osade na Slovensku, ktorá je súčasťou obce Jarovnice v okrese Sabinov a kde vo veľkej chudobe, väčšinou v biednych chatrčiach, žije okolo 7-tisíc ľudí, volilo Igora Matoviča a jeho koalíciu vyše 98 percent voličov. Miestny poslanec Roman Husár (42) korupciu vylúčil a povedal, že nikomu nič nebolo sľúbené. „U nás 500 eur nie je nič, možno u vás áno, ale u nás nie. Ak sa nám vyhrážajú, že tu idú búrať chatrče, mýlili sa. Ešte je tu rómska sila. O 4 roky bude minister alebo predseda vlády z rómskej osady,“ myslí si poslanec z Jarovníc.

„Určite im pomohlo, že na kandidátke bola štvorica Rómov na čele s Petrom Pollákom mladším a, samozrejme, aj starším. Aj ja som chodil veľa po osadách a častý argument, ktorý tam zaznel, bol ten, že OĽANO nám zvýšili prídavky na dieťa, dôchodky a teraz nám sľúbili 500 eur, ak pôjdeme voliť,“ povedal Ábel Ravasz, bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity, v relácii TERAZ TAKTO, pre denník Plus JEDEN DEŇ. Aj Ravasz bojoval o rómskych voličov, ale na kandidátke SaS. Podobne ako on ani väčšina ostatných kandidátov z iných strán v osadách nebodovala. „Myslím si, že to bola neférová kampaň,“ podotkol Ravasz.

Podľa bývalého splnomocnenca pre rómske komunity bolo mnoho voličov pred voľbami demobilizovaných. „Išli zrazu voliť, lebo si mysleli, že sa môžu dostať k peniazom,“ domnieval sa Ábel Ravasz, ktorý sa však napriek tomu zdráhal v súvislosti s výsledkami hnutia Matoviča v chudobných rómskych osadách vysloviť slovo “podvod”. Podľa experta na kampane a marketing sa už takéto kampane na lákanie ľudí nerobia. „Ani v komerčnom marketingu sa už dávno nerobia takéto hlúpe triky, aby ste ľudí nalákali a potom im povedali, že ste to mysleli inak. To už sa robí len u ,šmejdov‘, ktorí sa vám snažia predať antialergické paplóny,“ zhodnotil kampaň v osadách marketér Pavol Minár.

Podozrenia z volebnej korupcie v niekoľkých prípadoch preverujú už aj polícia a špeciálna prokuratúra. OĽANO získa za voľby sumu 9,4 miliónov eur zo štátneho rozpočtu.