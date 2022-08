Poslankyňa Romana Tabak vie ako zaujať! Najnovšie fanúšikom na sociálnej sieti prezradila, ako je to s otcom a dedom jej syna i to, prečo sa cítila ako v seriáli Sex v meste.

Nezaradená poslankyňa Romana Tabak (31) cez sociálne siete vyzvala ľudí, aby jej kládli otázky. Odpovedala aj na tie zvedavé, ktoré sa týkali jej partnerského života. Prezradila aj nejaké to pikantné tajomstvo!

Keď sa bývalá tenistka prepracovala po voľbách 2020 do parlamentu v tričku OĽANO, bola práve čerstvou mamičkou syna Isaaca. Zaujímavý bol pre verejnosť otec jej dieťaťa. „Áno, je to pravda. Môj partner je synom Ľuboša Kosíka. Zoznámili sme sa v roku 2018 vo Francúzsku, avšak v tom čase som netušila aké je jeho rodinné pozadie,“ povedala v marci 2020 týždenníku PLUS 7 DNÍ.

Exposlankyňa OĽANO Romana Tabák vie ako zaujať! Aktuálne zverejnila video, kde ju vidno v sprievode špeciálnych hostí! Ide o úspešná slovenskú tatérku Ivanu Beláková, ktorá žije v Los Angeles, a jej partnerku Veroniku. Tabák od nich dostala ako darček životopisnú knihu Belákovej My life my story. Zdroj: facebook/romana tabak

Rodinným pozadím myslela fakt, že Ľuboš Kosík je hľadaným zločincom. „V čase, kedy som môjho partnera stretla, som ani nemala žiadne politické ambície. Každopádne, s jeho otcom som sa v živote nestretla, ani som s ním nebola a ani nie som v kontakte,“ vysvetlila vtedy Tabák svoju rodinnú situáciu.

V júli 2020 sme Tabák nafotili so synom a partnerom Ľubošom Kosíkom mladším na Bôriku, kde vtedajší stranícky šéf poslankyne, Igor Matovič (OĽANO), zorganizoval stretnutie koaličných poslancov.

Tabak svojho syna ukazuje na sociálnych sieťach len sporadicky a väčšinou mu nevidno do tváre, chce ho chrániť. Kosíka mladšieho by ste na jej Facebooku či Instagrame hľadali márne. V rozhovore pre týždenník PLUS 7 DNÍ v decembri 2021 poslankyňa naznačila, ako je to s jej vzťahom, keď priznala, že je slobodná matka. „Nie je to jednoduché, keď sa žena nemá o koho oprieť.“ Na priamu otázku, či teda nežije s otcom svojho dieťaťa, odpovedať nechcela.

Teraz fanúšikom priznala pravdu. Na otázku, či je vydatá odpovedala: „Vydatá nie som, som slobodná, ale v roku 2018 som bola zasnúbená a keď som prišla do svadobného salónu si vybrať šaty, tak ma chytila panika a všetko som zrušila.“ Poslankyňa dodala, že je ako Carrie a Aidon zo seriálu Sex v meste. Hoci bola hlavná hrdinka s Aidonom zasnúbená, zo svadby bol nakoniec rozchod. Carrie v jednej zo scén dostala zo skúšania svadobných šiat v salóne dokonca alergickú reakciu.

Napriek tomu, že Tabak vzťah s otcom jej dieťaťa zjavne nevyšiel, na otázku, čo v živote neľutuje odpovedala: „Neľutujem, že som nešla na potrat. Bolo to veľmi ťažké rozhodnutie, zostala som silná a statočná a urobila som veľmi dobre. Som veľmi šťastná.“

