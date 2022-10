Rokovanie o štátnom rozpočte sa OPÄŤ ODKLADÁ: Národná rada zase nebola uznášaniaschopná!

Národná rada (NR) SR v utorok opäť nebola uznášaniaschopná pri hlasovaní o novele zákona o štátnom rozpočte na tento rok. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) preto prerušil schôdzu do 18. októbra do 11.00 h, keď by mali poslanci pokračovať hlasovaním. Po skončení tejto schôdze má nasledovať ďalšia riadna schôdza, ktorej začiatok bol rovnako naplánovaný na 18. októbra.