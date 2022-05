V Národnej rade SR by sa dnes od 9:00 malo konať rokovanie. Medzi inými je do programu schôdze zaradené aj hlasovanie návrhov zákonov o pomoci rodinám, ktoré v stredu schválila vláda. Ide aj o ďalšie dôležité témy ako zdanenie ruskej ropy či protiinflačný balíček. Rokovanie sa však muselo prerušiť pre neprítomnosť poslancov a predkladateľov návrhov zákonov. Body sa pokúsia hlasovaním zaradiť do programu po 11.00.

"Ráno o 9-tej sa koaličným poslancom do roboty ešte nechcelo, alebo ešte nedostali inštrukcie o tom ako hlasovať," kritizoval vládu poslanec za Smer-SD Richard Takáč. "O pomoci ľuďom vláda len rozpráva, no skutek utek," okomentoval aktuálne dianie v parlamente. "Matovičove choré výmysly vedú Slovensko akurát tak do pekla," skonštatoval Takáč. VIAC VO VIDEU:

Protiinflačný balík ministra financií Igora Matoviča neprešiel úplne hladko. Minister hospodárstva Richard Sulík a ministri SaS ho chceli vetovať, no nakoniec si právo veta nechali na parlament. Po začatí schôdze po 11:00 hodine poslanci schválili, že protiinflačnú pomoc, zdanenie mimoriadnych príjmov z ropy aj podporu starostlivosti o deti aj odídencov s postihnutím prerokuje Národná rada na aktuálnej schôdzi.

Šéf Smeru Robert Fico v parlamente kritizoval inflačný balíček a aj to, že ho chce koalícia prijať v skrátenom legislatívnom konaní. Predseda Smeru tvrdí, že chcú takto ľuďom dať „z opice riť a dieru z koláča“. Fico oznámil, že celá strana Smer-SD nepodporí návrh vlády. Líder Smeru zdôraznil, že ľudia už teraz potrebujú pomoc, no vláda odignorovala dôchodcov, bezdetné rodiny, či rodiny s dospelými deťmi, ale aj celé ďalšie kategórie ľudí boli opomenuté.

Po vystúpení Fica bola schôdza Národnej rady opäť prerušená, rokovanie má pokračovať až po 15:00 hodine.

Plénum zaradilo do programu protiinflačnú pomoc aj zdanenie príjmov z ropy Na základe návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa z dielne Ministerstva financií SR by mali dostať na voľnočasové aktivity deti od piatich do 18 rokov každý mesiac 50 eur. Suma daňového bonusu by sa mala zároveň zvýšiť. Od júla tohto roka by sa mal tiež zvýšiť prídavok na dieťa na 30 eur a od januára 2023 na 50 eur mesačne. Podľa návrhu zákona o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou by mala rafinéria Slovnaft platiť mimoriadnu daň z cenovej výhody, ktorú jej prináša spracovanie ruskej ropy.