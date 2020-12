Stredajšiemu rokovaniu Národnej rady (NR) SR dominoval návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. V pléne k zákonu roka vystúpili zatiaľ piati poslanci, písomne prihlásených je ešte šesť zákonodarcov. Následne budú mať poslanci možnosť prihlásiť sa do rozpravy ešte ústne.

V úvode rokovania o rozpočte namietal predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico, že o návrhu rozpočtu sa nemôže rokovať, keďže nebol prerokovaný na tripartite. Podpredseda NR SR Juraj Šeliga (Za ľudí) však po rokovaní poslaneckého grémia informoval, že nie je možné zvolať tripartitu a na prerokovanie rozpočtu boli splnené všetky podmienky stanovené rokovacím poriadkom NR SR.

Snem strany Za ľudí, na ktorom si volili nového predsedu. Na fotke podporedseda parlamentu Juraj Šeliga. Zdroj: Facebook / Za ľudí

Minister financií Eduard Heger (OĽANO) v stredu v rámci diskusie k návrhu rozpočtu uviedol, že v dôsledku boja s koronakrízou dlh SR prekročil 60 % hrubého domáceho produktu (HDP). Slovensko podľa neho môže v tejto "dlhovej hore" zotrvať len krátko, pretože pre malú ekonomiku, akou je tá slovenská, je takáto výška dlhu pásmom veľkého rizika.

Vo štvrtok (3. 12.) by sa mali poslanci venovať reforme justície a s ňou súvisiacim zmenám v ústave. O zmenách by mali aj definitívne rozhodnúť. Reforma hovorí o zmene zloženia Ústavného súdu (ÚS) i Súdnej rady. Súčasťou je aj návrh na zriadenie Najvyššieho správneho súdu či previerky majetkových pomerov všetkých sudcov. Zrušiť by sa mohla aj rozhodovacia imunita sudcov. V súvislosti s reformou požiadal o vystúpenie v pléne aj predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan.

Heger Zdroj: TASR

Naplánovaná je na štvrtok aj voľba kandidátov na generálneho prokurátora. Uchádzačmi sú prokurátor generálnej prokuratúry (GP) Jozef Čentéš, prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Hrivnák, Tomáš Honz, Ján Šanta a Maroš Žilinka, prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Rastislav Remeta a sudca Najvyššieho súdu (NS) SR Juraj Kliment. Všetci prešli verejným vypočutím v ústavnoprávnom výbore. Generálneho prokurátora menuje do funkcie prezident SR.