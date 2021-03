Pán Řádek, ako vnímate uplynulý rok vlády Igora Matoviča?

Priznám sa, že mňa jeho politický štýl veľmi nezaskočil. Zároveň sa priznám, že som bol vždy jeho kritikom, lebo už jeho počínanie v parlamente pred 10 timi rokmi, mi prišlo relatívne populistické. Pri jeho postave som si nikdy nenamýšľal, že by to bol človek skutočných politických riešení, alebo by dokázal veci konštruktívne rieši. Pokiaľ sa s jeho vládou skloňuje slovo chaos, alebo nekonzistentnosť, alebo nekonsenzuálnosť, tak moje očakávania naplnil v plnej miere.

Aký je Igor Matovič v rámci koalície?

Je viac súčasťou konfliktov, než riešení. Pri riešení veľkých problémov, akou je koronakríza je veľmi impulzívny. Zoberie si dáku myšlienku do hlavy, povie si ako to má byť a keď mu chce niekto oponovať, tak je ho schopný do krajnosti ignorovať.

Skôr sa zdá, že je schopný do krajnosti útočiť...

Áno, čo útočnosť Igora Matoviča je vlastnosť, ktorá je výrazná. Doteraz sme ju mali možnosť najmarkantnejšie vidieť voči Robertovi Ficovi. Jeho útočnosť je do výraznej miery zameraná na médiá a konflikt vedie najmä s nimi. Útočnosť sa však prejavila aj na úrovni predsedu vlády a to aj vo vzťahu k vedcom. Dlhodobo ignoroval ich názory.

Vedeli by ste uviesť príklad?

Keď prišiel s nápadom celoplošného testovania, tak tvrdil, že mu to poradili odborníci, ale už vtedy bolo niekoľko odvážlivcov, ktorí si dovolili namietať. Igor Matovič si však húdol svoje a poradili mu to odborníci, Keď sa novinári pýtali, že ktorí to boli, ich mená nezverejnil. Po niekoľkých mesiacoch sa potvrdilo, že tí odborníci neboli.

Druhý príklad bol, keď epidemiológovia apelovali na to, že sa musia sprísniť opatrenia. Igor Matovič vtedy nepohol ani brvou a dokonca sa prijali rozhodnutia bez jeho prítomnosti. Vtedy tie odborné hlasy úplne ignoroval. Situácia v akej sme teraz je spôsobená aj jeho správaním v tomto čase.

Veľa kritikov Igora Matoviča tvrdí, že svoj podiel politickej zodpovednosti neustále hádže na niekoho iného...

Áno, to je tiež jedna z vecí, ktorá bola viditeľná, ale nebola prekvapivá. Najmä ak sa pozrieme na jeho doterajšiu politickú činnosť. Už v minulosti sa bol schopný pred médiá postaviť s bombastickými tvrdeniami. Raz to bolo o tom, ako mu núkali 20 miliónový úplatok za povalenie vlády, druhý raz prišiel s účtami Roberta Fica na ktorých má milióny.

Keď prišlo na pretras to, ako sa tie veci skutočne majú, tak nemal problém povedať, že si to vymyslel, alebo hodiť vinu na nejakého kamaráta, alebo známeho. Už vtedy dokázal hodiť vinu na niekoho imaginárneho. Celá situácia s koronou však nie je len jeho vizitkou, pretože mutáciám sme sa neboli schopní úplne brániť, pretože s tým podobne zápasia aj iné krajiny. My ten vírus nemáme pod kontrolou.

Ako hodnotíte vzťah Richarda Sulíka a Igora Matoviča? Sulík sa naposledy ponúkol ako náhrada za ministra zdravotníctva...

Igor Matovič a Richard Sulík sa hašteria ako dvaja malí chlapci. Ak niekto hovorí, že Igor Matovič nie je konštruktívny a za všetko môže, tak treba dodať, že Richard Sulík nie je o nič konštruktívnejší. Týmito návrhmi Richard Sulík vracia Igorovi Matovičovi všetky rany a zároveň si elegantne nahráva vo svoj prospech politické body a preferencie.

Nech mi Richard Sulík odpustí, ale ja si nemyslím, že by mal tak úžasný tím ľudí, alebo tak fantastické manažérske schopnosti. Netreba zabúdať, že tieto opatrenia sú rovnako výsledkom aj SaS a ich koronasemaforom, ktorý ponúkali. Ani Richard Sulík sa nemôže tváriť, že súčasný stav nie je jeho podielom. Spomínal niekoľko mien, ktoré by vedel navrhnúť do vedenia rezortu zdravotníctva a pritom napokon spomenul sám seba. Ak pripíšeme Matovičovi sebestrednosť, tak takú istú vidíme u Richarda Sulíka.

Rožky však začala vystrkovať aj ďalšia koaličná strana. Ako vnímate Za ľudí a Veroniku Remišovú?

Veronika Remišová je kultivovaná, citlivejšia dáma a verím, že sleduje ušľachtilé ciele. Bohužiaľ je v prostredí drsnejších a skúsenejších politických matadorov, ktorí jej budú vždy dávať najavo, že patrí na okraj. Nebudú sa s ňou chcieť deliť ani o moc, ani o korisť.

Veronika Remišová však pomerne ostro zareagovala na odchod Mira Kollára, pritom ona sa identickým spôsobom v minulosti oddelila od Igora Matoviča. Ten zase rovnako opustil Sulíka... Je pravda, že strana Za ľudí je naozaj tak principiálna?

Keď si Veroniku Remišovú porovnám so zvyškom koalície, tak mne príde omnoho principiálnejšia a kultivovanejšia. Stranu Za ľudí stále považujem za principiálnu a myšlienkovo a ideovo uchopené. Treba zároveň povedať, že Remišová odišla od Matoviča po tom, čo ju ignoroval a nepovolil jej ani vstup do strany.

To prostredie OĽaNO je veľmi netransparentné a veľmi sektárske. Ani dnes neviete kto, kde a začo zodpovedá. Čo sa týka Richarda Sulíka netreba zabúdať, že on si vzal na kandidátku Matoviča, pretože mal sieť inzertných novín a teda to bola reklama zadarmo. SaS si zrátala, že im to vie priniesť tak 2 až 3 %. Bola to vypočítavosť z oboch strán. Matovič sa, ale netajil tým, že bude mať ambíciu mať vlastnú stranu a Richard Sulík o tom vedel.

Presvedčil vás na svojom poste Richard Sulík?

Richard Sulík mal vždy blízko k ekonomike, vždy sa venoval číslam. Rezort mu svedčí a keby sme mali parlamentnú nudu, tak by bol v pohode minister hospodárstva a vynikol by ako minister, ktorý je viac na strane podnikateľov. Tie jeho kilečká by boli zaujímavé. V tejto situácii však väčšia pridaná hodnota nie je. Ja si osobne myslím, že ten rezort je z liberálno-ekonomického hľadiska zbytočný a mal by byť dávno zrušený. Rovnako som vnímal pôsobenie aj predchádzajúcich ministrov. Ak by tento rezort zanikol, tak nikto by si to ani nevšimol.

Veľmi sa prepadlo hnutie Sme rodina. Čomu to pripisujete?

Určite to nie je tým, že Boris Kollár mal zdravotné problémy. Za prepad si toto hnutie môže samo. Prvou kauzou bolo, keď sa ukázalo, že Boris Kolár je plagiátor a to spolu s jeho exmilenkou a poslankyňou klubu. Túto dámu sa ešte snažil dosadiť na úplne zbytočný post. Následne tu máme vystrájanie predsedu parlamentu s modelkami, influencerkami, čo by možno ani nevadilo, keby neporušoval opatrenia, ktoré sám podporil. Ďalej ide o pôsobenie pána Holého, ktorý vyrába viac problémov, ako riešení. Výsledky jeho práce sú rozpačité a podľa mňa tam nikdy nemal byť.

Čo je pre vás momentálne veľkým prešľapom?

Novela o vysokých školách z dielne ministra Grohlinga, ktorý sa prezentuje ako jedna z výrazných tvári liberálnej SaS. Táto novela totiž zoštátňuje verejné vysoké školy. Príde mi vtipné, že šéf SaS ako liberál, ktorí tvrdí, že zásahy štátu sú skôr škodlivé, než na prospech, tak jeho nominant ide verejné školy zoštátniť. Väčšie zásahy štátu ešte nikdy nikomu nepomohli. Tým, že sa školy zoštátnia tak sa určite neodpolitizujú.

Čo vníma politológ Miroslav Řádek ako najväčšie zlyhania?

Igor Matovič a jeho one time, next time na summite EU

Celoplošné testovanie. Neviem to uchopiť a nie som presvedčený, že by celoplošné testovanie mohlo pomôcť

Pôsobenie Borisa Kollára a jeho porušovanie opatrení

